Festival "Blow Up", il programma dell'ultima serata a Giovinazzo

ALPHAZTL COMPAGNIA D'ARTE DINAMICA – progetto AREA Mediterranea

a cura del Teatro Della Centena e RexExtensa è la meravigliosa rassegna in corso nella piazzetta Andrea Martinelli dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo. Stasera, 30 giugno, ci sarà l'ultima attesa serata della kermesse che vede la direzione artistica di Elisa Barucchieri e Maurizio Argàn.Questo il programma e la sinossi degli spettacoli.Regia e Coreografia di Francesco Biasi; tutor Vito Alfaranoè una storia che ne racchiude tante, troppe, sui disturbi alimentari: bulimia e anoressia. Rappresenta un contatto con queste realtà nascoste ai nostri sguardi ma che sono presenti nella vita di molti e forse non lo sappiamo. La messa in scena scava a fondo nella complessità della tematica, ne evidenzia i momenti chiave e vuole restituire a chi assiste tutta l'angoscia che si prova pensando di voler raggiungere una perfezione fisica, ai propri occhi, di fronte ad uno specchio che non riflette ma che proietta una immagine di sé. L'ossessione man mano prende forma e si fa sempre più presente. Ossessione per il cibo, per i centimetri di troppo, per il controllo. Racconta le verità celate e la visione distorta di un corpo che si dimena, stremato dalla battaglia con se stesso. Accendiamo una luce nella contrapposizione tra ciò che una persona affetta da disturbi alimentari crede di vedere di sé e ciò che realmente è agli occhi di tutti. In scena c'è solo un danzatore che rigetta un malessere interiore e violento e che dà voce a un dramma silenzioso, soffocato dai sensi di colpa. Un viaggio intimo, sordo, nel dolore e nella fragilità di un'illusione perfetta.di e con Giuditta Cambieri e Lorella PieralliTravolte da una tempesta ormonale, Giuditta e Lorella si ritrovano a navigare in un mare di "sudarelle" tra verità più o meno scomode venute a galla durante quella perturbazione. Pezzi di cuore tagliuzzato, ricordi di speranza naufragate, parole che era meglio non sentire e altre che sarebbe stato meglio dire, immagini uscite da scene di vita vissuta e di vita sopravvissuta. L'ormone, si sa, è come un coreografo impazzito; ti fa saltellare un po' qua e un po' là. Così in un percorso di riflessioni drammaticamente comiche e non solo, le due si ritrovano a fare il punto sull'essere donne, l'una etero l'altra lesbica, in un mondo fatto a misura di maschio. Spettacolo musical - teatrale, drammaticamente comico ad alto tasso di progesterone.