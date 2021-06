Festival Blow Up, ancora una serata di spettacoli all'IVE di Giovinazzo

IL PROGRAMMA

Una nuova serata di spettacoli nell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, nell'ambito dela cura del Teatro Della Centena ein corso nella piazzetta Andrea Martinelli dell'antico convento domenicano.Questa sera altre emozioni a partire dalle ore 21.00. L'ingresso è gratuito sino ad esaurimento posti. Si accede solo nel rispetto delle normative anti-Covid. Cancelli aperti dalle 20.30.Interpreti: Alessia Abiuso, Cassandra Bianco, Roberto Capone, Lucia della Guardia, Moreno Guadalupi, Mariangela Massarelli, Valeria Pontrelli e Germana RaimondoÈ un racconto, un viaggio, una scoperta, che porta a visitare i meandri complessi, colorati e inaspettati della creazione artistica. Come si arriva a decidere che una cosa vada bene piuttosto che un'altra? Come si arriva a dire: -"Ecco!"? Come si inventa e cosa si combina per arrivare a uno spettacolo compiuto, pronto da presentare al pubblico? Ecco a voi un "dietro le quinte" che permette allo spettatore di vedere altri aspetti e altri punti di vista, solitamente nascosti. E, nel viaggio, si scopriranno insegnamenti e aneddoti indimenticabili dei grandi maestri.regia e coreografia: Francesca La Cava; musica originale: Lorenzo e Federico Fiume dell'Associazione Culturale Resiliens; Interpreti: Eleonora Galante e Angela Valeria Russo; costumi Francesca la Cava; disegno luci Stefano Pirandello e Michele Innocenzi; vide Luca Antonetti e Giovanni SfarraÈ un viaggio poetico tra i rifiuti, tra immanente e trascendente, tra coloro che sono costretti a vivere "nella desolazione, testimoni della crudeltà della vita e dei suoi mille misteri". È la storia poetica di donne che si "muovono" come se la strada fosse "il teatro della vita" fatto di scenografie e suoni che riproducono il vero attraverso il falso, il reale attraverso il sogno, la crudezza attraverso la poesia. La creazione si muove alla ricerca di espressioni vitali, di movimenti naturali, di dialoghi gestuali che stendono la storia nella quale gli interpreti si lasciano costruire addosso e costruiscono una serie di situazioni che giocano tra il reale, il grottesco e il trascendentale, riscoprendo gli spazi nascosti della mente. Disagio, marginalità e devianza caratterizzano il conflitto di queste donne alla ricerca della loro identità, superando le barriere sociali imposte dalla collettività.Concept, coreografia e regia di Paola Sorressa; disegno luci e video: Lucien BruchonInterpreti: Vanessa Yareli Perez Mejia, Lucrezia Mele, Paola Sorressa/Alessio Diana, Sara ZanettiÈ una produzione multimediale sull'attuale tema dei danni climatici causati dall'inquinamento ambientale a mano dell'uomo e dall'eccessivo sfruttamento delle risorse del nostro pianeta. Consapevole dell'immensa bellezza della Terra che ci ospita, HH_Homo Humus vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione affinché proprio dall'uomo parta la volontà di cambiamento per una nuova rinascita.Ideazione e coreografia Raphael Bianco; assistente alla coreografia Elena Rolla; maitre de ballet Vincenzo Galano; luci Enzo Galia; musiche Richie Havens; costumi Melissa BoltriInterpreti: Cristian MaguranoÈ un assolo maschile in cui il danzatore esprime la sua necessità di libertà tramite una travolgente fisicità.Ideazione e coreografia Raphael Bianco; assistente alla coreografia Elena Rolla; maitre de ballet Vincenzo Galano; luci Enzo Galia; costumi Melissa Boltri; musica Ivan BertInterpreti: Elisa Bertoli, Simona BoginoÈ uno dei sei quadri che compongono lo spettacolo Apparizioni. In questo balletto il coreografo Raphael Bianco ha voluto sollecitare la fantasia degli spettatori proponendo una riflessione su ciò che appare e scompare ai nostri occhi in forma concreta o impalpabile presentando una danza priva di narrazione ma profondamente intrisa di significati, in parte oscuri e misteriosi.Coreografie e Regia Salvatore Romania, Laura Odierna; musiche Philipe Glass; light design Francesco Noè; costumi Debora PriviteraInterpreti: Salvatore Romania, Claudia Bertuccelli, Francesco BaxÈ una riflessione sul concetto di resilienza, cioè la capacità di un sistema di adattarsi al contesto e definire forme di r-esistenza per superare le criticità. Così per una sorta di analogismo nasce un movimento fluido come l'acqua che penetra la forma ed a essa si adatta investendone lo spazio con tratti precisi, esigenti, ma anche ardenti, con un corpo manipolato, gettato al suolo, accarezzato, vissuto in ogni particolare, mai avulso da una sottile importanza evocativa ed impatto emotivo. È una visione che intuisce nelle arti performative una forma di resilienza possibile che rende immuni all'alienazione e alimenta i sogni. È un'opera coreografica che spazia nel linguaggio coreutico contemporaneo, mantenendo salda un'identità artistica precisa, forte, ma sempre aperta al dialogo con altre visioni e altre identità. (Laura Odierna e Salvatore Romania)