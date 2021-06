"Festival Blow Up", oggi la seconda giornata all'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo

GLI SPETTACOLI

Seconda giornata per il, la rassegna voluta da Elisa Barucchieri all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, assieme all'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Il progetto, nato come ramo pugliese del festival nazionale "VdA – Le Voci dell'Anima", vede la collaborazione con l'associazione ResExtensa, la direzione artistica di Maurizio Argàn e della stessa Elisa Barucchieri, il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Giovinazzo, il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e la cooperazione del Teatro Pubblico PuglieseDopo la partenza del 23 giugno, con il Premio Internazionale di Poesia "Culture del Mediterraneo", quest'oggi, dalle 10,00 alle 13,00 partirà il laboratorio masterclass di danza-teatro curato da(le cui note biografiche troverete a margine di questo articolo).In serata spazio invece a ben tre spettacoli a partire dalle ore 21.00:. Apertura cancelli prevista per le 20.30, con ingressi contingentati sino ad esaurimento posti.COMPAGNIA EQUILIBRIO DINAMICOCoreografia e Set Concept Roberta FerraraInterpreti: Laila Lovino e Antonello AmatiUno sguardo devia il corso di un'intera esistenza. Ascolto, sguardi, ascese, cadute, rincorse, braccia tese in un abbraccio mai compiuto. Ricerca mai appagata, colma di quello struggimento che move il sole e l'altre stelle, che sposta corpi che non riescono a parlare, ma solo sentire, e insieme vibrare.Coreografia e Set Concept Roberta Ferrara; disegno Luci Roberta Ferrara; consulenza Musicale Vito Causarano; costumi Franco Colamorea. Spettacolo vincitore Festival InDivenire 2018 sezione Danza: miglior danzatrice e miglior danzatore.Interpreti: Tonia Laterza e Nicola de PascaleSimple Love vuole essere un canto all'amore perduto. È un racconto fragile e di grande intento celebrativo. La gestualità prende il posto della parola e racconta attraverso corpi che con impeto si snodano, si confrontano, si attendono e si osservano. Un vortice, una sfida di equilibri e compromessi da trovare sia con il corpo che con il cuore, e la mente.COMPAGNIA IL NAUFRAGAR M'E' DOLCEDi e con Tiziana ScroccaIl gruppo 'IlNaufragarMèDolce' di Roma propone uno spettacolo che ha come protagonista Penelope. La regista è Tiziana Scrocca. La pièce fa parte della XXVIII Rassegna Internazionale Teatro Classico Antico 'Città di Padova', rassegna che ha come obiettivo non solo quello di dare l'opportunità al pubblico di riscoprire i grandi classici, ma anche di avvicinare gli studenti alla letteratura greca, alla base della cultura europea. Penelope aspetta e tesse un mantello di storie. Inventa il motivo della sua attesa. Tesse, inventa e racconta le storie che allontanano Ulisse, per trattenere il tempo, per allontanare la morte e poi sfila tutto. Ma Ulisse torna e l'attesa che era sogno diventa il dolore muto della guerra. E lei racconta ancora, fino a che il racconto scioglie quello che non si può dire e rompe la solitudine e ritrova il coraggio e l'orrore e la meraviglia.