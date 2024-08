Festa Patronale Maria SS di Corsignano: tutto il programma

Finalmente è stato reso noto nelle scorse il programma della Festa Patronale 2024 in onore di Maria SS di Corsignano. Il programma liturgico è possibile leggerlo a questo link Ore 19.30 - Santa Messa animata dalla parrocchia ImmacolataOre 22.00 - Lectio in Concattedrale "Linguaggio biblico, teologia dell'icona" nell'ambito di Tesori d'Arte SacraOre 19.30 - Santa Messa animata dalla ConcattedraleOre 22.00 - Santa Messa officiata da padre Francesco DepaloOre 19.30 - Santa Messa animata dalla ConcattedraleOre 22.00 - Eucarestia, celebrazione festiva officiata da padre Francesco DepaloOre 19.30 - Santa Messa animata dai Padri Cappuccini, Terz'Ordine Francescano, Gioventù FrancescanaOre 22.00 - Preghiera vocazionale, Mt 19Ore 19.30 - Santa Messa animata dalla Parrocchia di San GiuseppeOre 22.00 - Lectio "Teologia dell'Icona. Musiche e canti mariani"Ore 19.00 - Santa Messa animata dalla parrocchia Concattedrale - associazione PortatoriOre 20.30 - Accensione luminarie a cura della ditta Massimo Mariano LightOre 20.35 - XXXI Edizione Palio dei Rioni - Gamberemo in piazza Vittorio Emanuele II e Cala Porto a cura della Touring JuvenatiumOre 23.30 - Eucarestia, messa vigilia dell'Assunta in Cala PortoDalle 7.30 alle 13.00 - Fiera dell'Assunta in piazzale Salvo D'AcquistoOre 19.30 - Santa messa animata dalla parrocchia ConcattedraleOre 22.00 - Eucarestia in Cattedrale, Messa festiva con la partecipazione del mondo del volontariatoDalle 19.00 alle 22.00 - "Tesori d'arte sacra" - apertura straordinaria chiese e rettorie: Concattedrale e cripta, Sant'Andrea, Spirito Santo, Santa Maria degli Angeli, San Lorenzo e San Giovanni BattistaOre 19.00 - Ritrovo Circolo Figli del Mare - marcia verso il Monumento dei Caduti sul MareA seguire corteo con ufficiali, sottufficiali e graduati della Marina Militare, ANMI verso il monumento dei caduti in via Crocifisso, con cerimonia dell'ammainabandiera in località Cala CrocifissoOre 19.30 - Santa Messa animata dalla parrocchia San DomenicoOre 20.45 - Traslazione del Manto della Madonna dall'Ist. San Giuseppe alla Concattedrale a cura dei Figli del MareOre 22.00 - Liturgia della Parola: "Il manto tra intercessione e custodia"Ore 6.00 - Santa Messa nella chiesa del Padre EternoOre 7.30 - Santa Messa al Casale di Corsignano presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, concelebrata dal clero cittadino (servizio navetta da Palazzo di Città ore 6.30 con fermate intermedie in piazza Sant'Agostino e viale Aldo Moro - parrocchia Immacolata).Dopo celebrazione colazione offerta da I Nipoti della NonnaOre 19.30 - 55ª edizione del Corteo Storico di Giovinazzo a cura della Pro LocoSante Messe alle 6.30, 8.00, 9.00.Ore 9.00 - Spettacolo pirotecnico diurnoOre 9.30 - Giro per la Città dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese"Ore 10.30 - Pontificale presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, concelebrata dal clero cittadino, alla presenza delle istituzioni localiAl termine discesa della Sacra Edicola contenente l'icona della Vergine (diretta streaming sulle pagine social del Comitato Feste)Ore 11.00 - Matinée musicale in piazza Umberto I a cura dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese" Città di GiovinazzoOre 19.00 - Processione della sacra edicola per le vie della città. Partenza da via Marina, poi dal sagrato di San Domenico, Mons. Cornacchia impartirà la benedizione solenne alla città (diretta streaming pagine Comitato Feste. Video e gallery fotografica GiovinazzoViva).Ore 22.00 - piazza Vittorio Emanuele II - esibizione in cassa armonica dell'Orchestra di Fiati della scuola di musica "Filippo Cortese"Ore 23.15 - Grandioso spettacolo pirotecnico a cura della "Maxima Fireworks" di Bitonto in località TrinceaOre 23.30 - Prosecuzione programma musicale in piazza Vittorio Emanuele IIOre 8.00 - Santa Messa in Concattedrale ed esposizione del Santissimo sino alle 12.00Ore 9.30 - Giro per la città della Grande Orchestra "G.Ligonzo" di ConversanoOre 11.00 - Matinée in piazza Umberto I a cura della Grande Orchestra "G.Ligonzo" di ConversanoOre 19.30 - Santa Messa in Concattedrale in suffragio dei marittimi giovinazzesiAl termine rientro del Sacro Manto presso l'Istituto San Giuseppe (percorso via Marina, piazza Vittorio Emanuele II, via Cappuccini)Ore 21.30 - Concerto in cassa armonico della Grande Orchestra "G.Ligonzo" di ConversanoOre 23.15 - Spettacolo di fuochi pirotecnici in Località Trincea a cura della ditta "Emotional Fireworks" di Gioia del ColleOre 20.00 - Serata dell'emigrante e dei giovinazzesi nel mondo. Talk introduttivo e premiazione in piazza Vittorio Emanuele IIOre 21.30 - Concerto sinfonico in piazza Vittorio Emanuele II dell'Orchestra "Biagio Abate" - Omaggio ad Ennio MorriconeOre 20.30 - Estrazione biglietti vincenti lotteria - sede Comitato Feste ai piedi di Palazzo di CittàOre 21.00 - Concerto di Paolo Belli e Big Band in piazza Vittorio Emanuele II