Festa Patronale, il programma di martedì 22 agosto

22 AGOSTO

Si concluderà questa sera, 23 agosto, l'intenso programma liturgico inserito nei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano. Il momento più atteso della giornata sarà la risalita dell'edicola della Vergine alle 20.30 in Concattedrale.Poco dopo, in piazzale Aeronautica Militare, lo spettacolo della Rimbamband.Come di consueto, ecco la sintesi del programma per non perdersi nulla.Ore 9.00 - Santa Messa in Concattedrale con possibilità di adorare da vicino la Sacra IconaOre 20.30 - Risalita dell'edicola della Madonna di CorsignanoOre 20.30 - Piazzale Aeronatica Militare - Rimbamband in concerto - "Il sol ci ha dato alla testa"