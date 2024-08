Festa Patronale, il programma del 10 agosto

Continuerà quest'oggi, 10 agosto, il programma liturgico all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta in preparazione della festa in onore di Maria SS di Corsignano.Il programma giornaliero prevede dunque le sante messe alle 6.30 ed 8.30 al mattino ed alle 19.30 a sera, celebrazione eucaristica che sarà animata dalla comunità parrocchiale della stessa Concattedrale, insieme all'Arciconfraternita di Maria SS del Carmine ed a quella della Purificazione.Poi, alle 22.00, per chi durante la giornata non avesse avuto la possibilità, ancora una santa messa che sarà quella domenicale. Le messe alle ore 22.00, va ribadito, ci saranno il 10 e l'11 agosto e poi il 14 e 15 agosto.