Festa Patronale 2021, gli auguri del presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo

Il suo è un ruolo di garanzia all'interno delle istituzioni cittadine e lui rappresenta tutte le forze politiche che hanno esponenti nella massima assise. Così il Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, ha voluto fare gli auguri alla cittadinanza alla vigilia delle giornate clou dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano, che quest'anno hanno ripreso forma nonostante le restrizioni dovute al Covid-19.Di seguito il testo completo.Carissimi concittadini,è con indescrivibile emozione che mi appresto a vivere questa festività della nostra Patrona, Maria SS di Corsignano, prevista per domenica 22 agosto.In quest'epoca di pandemia che resterà per sempre stampata nelle nostre menti, la devozione e la fede nei confronti della nostra Patrona è ancora più forte e più sentita, sicuramente le preghiere che rivolgiamo a Lei sono innumerevoli.Io, nell'ultimo anno da Presidente del Consiglio avrò l'onore di accompagnare la Sacra Effigie in piazza accanto al nostro/vostro Sindaco, al clero, a Mons. Domenico Cornacchia ed al presidente del Comitato Feste Patronali, Gaetano Dagostino, attraversando uno dei tratti più belli di Giovinazzo, Via Marina, nel totale silenzio col solo rumore dei passi dei portatori della Madonna.Sarà indubbiamente una festa "diversa" come lo è stata quella dello scorso anno, ma che sicuramente porteremo nel cuore sempre come la nostra festa più bella.Per questi motivi, sento di ringraziare indistintamente TUTTI a partire dal Vescovo della nostra Diocesi, S.E. Mons. Cornacchia, per la disponibilità e per il sorriso che mostra sempre nei nostri periodici incontri, l'intera Amministrazione e l'intero Consiglio Comunale che presiedo e rappresento e gli amici del Comitato, in testa Gaetano.Mettiamoci l'abito più bello e scendiamo in piazza e per le strade per ringraziare di questo dono che ci viene concesso, ovvero quello della nostra Maria di Corsignano che stazionerà, durante un Solenne Pontificale senza precedenti, nella nostra agorà, nel nostro luogo d'incontro, per abbracciarci e benedirci tutti con il suo sguardo miracoloso.Un saluto speciale lo rivolgo a tutti quei giovinazzesi sparsi nel mondo che tanto avrebbero voluto essere con noi, agli ammalati e a chi non potrà recarsi a far visita alla Madonna, ma che grazie alla diretta tv e streaming potranno essere meno soli e mi auguro un po' meno tristi.Che la festa abbia inizio ed entri nei cuori e nelle case di tutti, nonostante la pandemia ancora presente.Grazie ai miei amici, alla mia famiglia e a tutti quelli che mi hanno dato il privilegio che "indegnamente" vivrò domenica sera.W MARIA SS DI CORSIGNANOW LA CITTÀ DI GIOVINAZZOAlfonso Arbore - Presidente del Consiglio comunale di Giovinazzo