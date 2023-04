Festa Nazionale della Liberazione: il programma a Giovinazzo

Giovinazzo celebra oggi ladal nazifascismo.Il programma ufficiale, diramato dall'amministrazione comunale, prevede il raduno delle autorità civili e militari e dei membri della locale sezione ANPI ai piedi di Palazzo di Città per le ore 10.00.Poi, alle 10,15, il corteo con il gonfalone del Comune di Giovinazzo partirà verso la Villa Comunale "Giuseppe Palombella" per la deposizione di una corona di fiori ai caduti, a cui faranno seguito una riflessione collettiva ed un momento commemorativo sui martiri della Resistenza e sulla Liberazione dal nazifascismo.Al rientro, ai piedi dello scalone dell'androne di Palazzo di Città sarà deposta una corona di allora in memoria del partigiano Angelo Ricapito (in foto una passata festa di Liberazione, ndr).