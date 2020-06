Festa della Repubblica: programma sobrio a Giovinazzo

Giovinazzo celebrerà questa mattina, 2 giugno, la, seguendo le linee tracciate dalla Prefettura di Bari in tema di contrasto agli assembramenti durante l'emergenza sanitaria (la foto è d'archivio e riguarda una passata celebrazione, ndr).Alle ore 9.00 il Sindacoe il Presidente del Consiglio Comunale,, si ritroveranno all'interno della Villa Comunale intitolata a Giuseppe Palombella per la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del monumento ai caduti.Non vi sarà altra partecipazione, assenza compensata da un gesto altamente simbolico per ricordare quanti diedero la vita per la democrazia e la libertà del nostro Paese, in un momento storico costellato di incertezze e preoccupazioni.Ai balconi dei palazzi istituzionali sarà issato e sventolerà il tricolore, accompagnato dalla bandiera dell'Unione Europea. Una ricorrenza anomala nella forma, certamente, ma pregna di significato nella sostanza. L'Italia duramente colpita dal virus non si sfalda ed, al contrario, si rafforza nei valori che l'hanno resa Repubblica.