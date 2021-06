Festa della Repubblica col cielo sereno a Giovinazzo

2 GIUGNO

Via il Maestrale, spazio all'Etesia ed a venti meridionali al mattino, poi leggero salto a nord-est delle correnti che porteranno su Giovinazzo cielo sereno e temperature massime in risalita.Questo il quadro climatico per ilFesta della Repubblica. Al mattino sole e ventilazione debole dapprima da ovest/sud-ovest e poi da nord/nord-est di debole intensità, con valori termici massimi suie mare che da mosso diverrà col trascorrere delle ore poco mosso. Temperatura dell'acqua nelle ore più calde suiPomeriggio coned un moderato vento di Bora che poi in serata andrà scemando sino alla calma. Cielo notturno stellato, picchi di umidità al 69% e colonnina di mercurio che nella nottata indicheràUlteriore miglioramento previsto per mercoledì 3 giugno. E nel weekend possibili punte di caldo fino aSOLE - Sorge: 5:21, Tramonta: 20:19LUNA - Leva: 1:46, Cala: 12:36 - Luna calante