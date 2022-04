Festa della mamma, l'Anffas Giovinazzo per Telethon

L'INIZIATIVA

Anche quest'anno lasono fianco a fianco per una nuova campagna di sensibilizzazione sociale per la raccolta fondi utile a sostenere la ricerca scientifica delle malattie genetiche rare. L'occasione per tornare a parlare di questo tema è la festa della mamma, di tutte le mamme e delle mamme rare e speciali che vivono quotidianamente le difficoltà di crescere bambini affetti da malattie che hanno nomi complessi, e non semplici da comprendere.Il simbolo di questa iniziativa sono ifrollini a forma di cuore confezionati in scatole di latta molto belle, che si possono ritirare a fronte di un contributo di quindici euro. Tre sono le tipologie di biscotti: al cacao con gocce di cioccolato, di pasta frolla al burro e integrali. A Giovinazzo l'iniziativa si terrà grazie alla collaborazione dei volontari dell'associazione Anffas che sul territorio è l'unica sede a supportare e promuovere questa raccolta fondi. Per sostenere il presidentee i volontari dell'associazione che si occupa delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, ci si può recare sabato 30 aprile e domenica 1° maggio, dalle ore 8.30 alle 13.30, ai piedi di Palazzo di Città, in piazza Vittorio Emanuele II. Per informazioni si può contattare l'Anffas Giovinazzo telefonando al n. 335-5343513Il titolo dell' iniziativa è. È la campagna della Fondazione Telethon a sostegno delle "mamme rare".Ma chi sono le mamme rare e come la ricerca scientifica può cambiare in meglio la loro vita?In tutti questi giorni se ne sta parlando diffusamente sui canali social della Fondazione Telethon. Io per lei presenta le mamme speciali quelle che con grande forza e coraggio affrontano una vita non facile. Tutti dovremmo sostenere la campagna di raccolta fondi per mostrare sensibilità verso il messaggio che le due associazioni vogliono evidenziare. È da trent'anni che la Fondazione Telethon si occupa della ricerca scientifica per malattie genetiche per le quali i ricercatori lavorano tanto impegnandosi a trovare le cure adeguate.Ai giovinazzesi, in occasione della Festa della Mamma, è rivolto l'appello affinché si possa accendere una luce di speranza sul futuro di tanti bambini. La generosità e l'impegno di tutti noi saranno gli elementi necessari per aiutare i medici a vincere la sfida che sconfigga le malattie genetiche rare.