Festa dell'Assunta: oggi è il giorno della Fiera all'area mercatale

La Chiesa cattolica celebra oggi il dogma dell'Assunzione di Maria in Cielo. A Giovinazzo questa data, festiva per tutti in Italia, assume connotati di maggior coinvolgimento poiché è la festa legata alla dedicazione della Concattedrale.La parrocchia guidata da don Andrea Azzollini è dunque doppiamente impegnata: si celebrerà oggi, infatti, il quinto giorno di novena a Maria SS di Corsignano ed al contempo si potrà onorare anche questa solennità.Di seguito il programma odierno varato dal Comitato Feste Patronali nell'ambito dei festeggiamenti per la Patrona di Giovinazzo, sotto la guida dello stesso sacerdote:Ore 6,30 S. Messa in ConcattedraleOre 8,00 S. Messa in ConcattedraleOre 8,00 FIERA DELL'ASSUNTA presso l'Area MercataleOre 10,00 S. Messa in ConcattedraleOre 19,00 Cripta Concattedrale – Mostra collettiva "Arte in Cripta" di Alessandro Cavaliere e Giuseppe PotenzieriOre 19,30 S. Messa in Concattedrale animata dalla Comunità parrocchiale di Santa Maria AssuntaOre 19,30 Sala San Felice – Mostra di Stemmi delle Casate Nobiliari di Giovinazzo a cura della Pro Loco di GiovinazzoOre 22,00 S. Messa in Concattedrale