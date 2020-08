Festa dell'Assunta: il programma a Giovinazzo

Prosegue in questi giorni il calendario delle celebrazioni liturgiche in onore di Maria SS di Corsignano, approntato dalcon, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta.Ed il Ferragosto è per la Chiesa cattolica laappunto, che a Giovinazzo tradizionalmente vuol dire Fiera nell'area mercatale, che questa mattina, con i dovuti controlli anti-Covid, partirà dalle ore 8.00.Ampio spazio, come già anticipato, sarà dato alla parte liturgica con le messe mattutine fissate per le 6.30, le 8.00 e le 10.00 in Concattedrale, che celebra oggi la sua festa parrocchiale.Nel pomeriggio, alle ore 19.00, celebrazione eucaristica presieduta daVicario generale della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Animeranno la liturgia della Parola tutti i gruppi operanti in parrocchia.Altre due messe sono poi previste alle 20.30 ed alle 22.00.