Lavori di restauro al sottotetto della Concattedrale di Giovinazzo

Sono in corso da qualche giorno i lavori di restauro del sottotetto dellaLe impalcature hanno di fatto occluso il consueto ingresso da piazza Duomo ed ai fedeli è stato lasciato aperto solo quello di via Marina per ragioni di sicurezza.Come ci ha anticipato il parroco, don Andrea Azzollini, il disagio si riferirà ad un periodo di qualche settimana, fino al completamento di questa parte dei lavori di restauro del complesso del XII secolo.Il restauro completo sarà reso possibile grazie all'8 x mille alla Chiesa Cattolica ed il responsabile unico del procedimento per l'ufficio tecnico della Curia è don Angelo Mazzone, mentre responsabile di cantiere è l'ing. Ignazio Balacco che si avvarrà della collaborazione dell'architetta Roberta Di Bari. L'impresa che eseguirà i lavori è la Balacco Lavori edili di Molfetta ed il termine per il completamento dell'intero cantiere (non solo di questa fase e salvo imprevisti) è previsto per giugno 2024.