Festa del Palio, stasera la tradizionale benedizione dei gonfaloni rionali

Entra nel vivo il Palio dei Rioni di Giovinazzo. Questa sera, 16 agosto, a partire dalle ore 18.00, la centralissima parrocchia San Domenico ospiterà il prologo alche si svolgerà domani 17 agosto, in piazza Vittorio Emanuele II., parroco e padre spirituale dellaassociazione organizzatrice della XXIX edizione, benedirà i gonfaloni alla presenza dei capitani e delle delegazioni di tutti i cinque quartieri della città (in foto una edizione di qualche anno fa, ndr). Atto formale sarà la riconsegna della formella, recante il logo dell'associazione, nelle mani del sindaco, da parte del capitano della Concattedrale, rione vincitore delle ultime tre edizioni pre-pandemiche.La sfida si terrà tra la piazza e Cala Porto tra i rioni Immacolata (biancocelesti), San Domenico (bianconeri), Sant'Agostino (nerazzurri), Concattedrale/Centro Storico (giallorossi), San Giuseppe (biancoverdi).Si aprirà così ufficialmente l'edizione 2022, molto attesa perché iltornerà dopo due anni di sosta forzata in notturna il 17 agosto, a partire dalle 20.00, e sarà la manifestazione che darà il via ufficiale ai festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano con l'accensione delle luminarie prevista per le 20.30.Ed in tanti già si sbilanciano in pronostici su chi poterà a casa l'ambito trofeo.