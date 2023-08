Gamberemo 2023: TUTTE LE FOTO per rivivere le emozioni

36 foto Gamberemo 2023 Gianluca Battista

Che il rione Sant'Agostino abbia vinto ilprecedendo il Centro Storico è fatto ormai acclarato e raccontato dalla nostra testata, così come vi abbiamo fatto vivere ampiamente i festeggiamenti post-Palio.In questa galleria fotografica invece troverete i volti, le emozioni, l'attesa, la tensione della gara e la gioia liberatoria. Ve la proponiamo senza ulteriori commenti, consci che per tanti sarà anche il modo per ricordare negli anni a venire la bellezza di una XXX edizione da record per presenze sul tracciato di gara.Buona visione.