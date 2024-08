Stasera a Giovinazzo c'è la Festa del Palio

Questa sera, martedì 13 agosto, avrà luogo laprologo organizzato dalla Touring Juvenatium aldel 14 agosto.Alle ore 19.30, nella parrocchia San Domenico, alla presenza dei delegati dei cinque rioni cittadini, dell'Amministrazione comunale nelle persone del sindaco Michele Sollecito e dell'assessora alla Cultura, Cristina Piscitelli, verrà impartita la tradizionale benedizione dei Gonfaloni, accompagnata dalla liturgia della parola officiata da don Antonio Picca.A seguire vi sarà la consegna del trofeo da parte del capitano detentore del Palio nelle mani del Sindaco (per essere rimesso in gioco), il sorteggio delle postazioni delle barche in mare e la presentazione delle cinque squadre. Sarà quindi proclamata la sfida da parte del capitano della squadra vincitrice dell'ultima edizione del, in questo caso Sant'Agostino.Sarà una vigilia intensa, in attesa del Palio che metterà di fronte i cinque rioni della città.