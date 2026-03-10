Fatture false per 1,3 milioni di euro, sequestrati 600mila euro a 22 imprese

Da una s.r.l.s. per produrre infissi, ladi Turi, laha scoperto decine di fatture utilizzate da altri imprenditori per creare provviste di denaro. È su questa base che i militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dalper un importo diL'attività, ordinata dal giudice per le indagini preliminari del, ha riguardatooperanti nel settore dell'edilizia e della serramentistica fra Bari, Bitonto, Giovinazzo e Sannicandro di Bari. Le indagini, dirette dal sostituto procuratore baresee svolte dai finanzieri della, sono nate da una verifica fiscale a carico dellae del suo legale rappresentante, il 70enne, di Bari.L'attività, avviata a seguito dell'emersione di indici di pericolosità fiscale sulla ditta, nata nel 2008 e messa in liquidazione nel 2023, ha consentito di cristallizzare ​«l'assenza di documentazione comprovante i rapporti commerciali intrattenuti dalla società con vari fornitori, rivelandosi, pertanto, una mera "cartiera", in quanto priva di consistenza aziendale, usata per consentire a terzi di evadere le imposte tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per».Non solo: i militari hanno anche accertato che non avrebbe mai avuto dipendenti, non avrebbe mai acquistato materie prime e aveva sede legale nell'abitazione dell'amministratore, con un passato da assicuratore e ristoratore, che avrebbe detto ai finanzieri di non essere mai riuscito ad acquistare i macchinari né a trovare un deposito da usare. Eppure la s.r.l.s. risulta aver emesso fatture di vendita perE proprio questa circostanza ha portato lead eseguire un'articolata elaborazione e analisi incrociata di molteplici dati, consentendo di individuaredi Bari, Bitonto,e Sannicandro di Bari che, «mediante la contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti ottenute, hanno beneficiato di un'indebita detrazione dell'Iva e una indebita deduzione di costi ai fini reddituali, con un conseguente danno all'Erario di».Così sono scattati i sequestri finalizzati alla confisca per una somma dipari al profitto delle imposte evase, mentre sono state sottoposte al vincolo cautelare disponibilità finanziarie di oltre, infine, le persone deferite, a vario titolo, con l'accusa di emissione o utilizzo di fatture false.