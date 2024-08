Giochi online e scommesse illegali, multe per circa per 90mila euro

Sanzioni amministrative per circa pera cui se ne aggiungono altre tributarie pere un sequestro amministrativo di. Questo il bilancio di un'azione congiunta condotta dall'e la, nell'ambito di un piano coordinato di interventi per il contrasto al gioco illegale ed irregolare avvenuto nei giorni scorsiCome riporta il sito dell'Agenzia, i finanzieri e i funzionari di Adm, con un'intensa attività di coordinamento hanno elaborato un piano d'intervento nei confronti di centri scommesse e sale giochi ubicati nel territorio dell'area metropolitana di Bari. Nel corso delle attività di controllo, è stata riscontrata la presenza di, messi nella libera disponibilità dei visitatori, non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla legge.Inoltre sono stati rinvenuti tre totem, apparecchiature non risultate collegate alla rete statale di raccolta gioco, che precludono, dunque, la lettura dei dati relativi alle somme giocate per la successiva quantificazione dell'imposta dovuta. Nei confronti dei centri scommesse e sale giochi sottoposti ad ispezione, in considerazione del mancato pagamento del prelievo erariale unico e/o dell'imposta Unica è stata constatata una evasione di, con correlate sanzioni tributarie perNei confronti degli esercizi ove sono state riscontrate irregolarità, si è provveduto al sequestro delle schede presenti all'interno delle newslot e dell'importo rinvenuto pari a circa 6mila euro.