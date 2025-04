Oltre due tonnellate di prodotto ittico sequestrate

In prossimità delle festività pasquali, periodo in cui aumentano i consumi di pesce, la– Reparto Operativo Aeronavale di Bari – ha intensificato su tutto il territorio pugliese una vasta attività di controllo, finalizzata a garantire la tracciabilità dei prodotti ittici, la tutela della salute alimentare dei consumatori e la difesa del mercato legale.Nel corso delle operazioni, condotte con il concorso di tutti i mezzi aeronavali dislocati nelle province pugliesi, sono state sequestrate. Tra i prodotti sottoposti a sequestro figurano ricci di mare, novellame e specie ittiche in fase riproduttiva, il cui prelievo illegale rappresenta una grave minaccia per l'equilibrio dell'ecosistema marino.Il pescato – costituito da cefalopodi, mitili, crostacei e pregiati frutti di mare come ostriche e tartufi di mare – era destinato a un commercio illecito privo di garanzie sanitarie, mettendo a rischio la salute dei cittadini. L'operazione ha portato alla contestazione di oltre 2che avrebbero generato uno, alterando le regole della concorrenza e danneggiando le imprese oneste.Oltre alla tutela del consumatore, queste attività mirano a proteggere il Made in Italy, salvaguardando la filiera agroalimentare nazionale dalle contraffazioni e dalle irregolarità che ne minano la qualità e la reputazione. Le attività operative sono state orientate alla ricostruzione dell'intera filiera del pescato sequestrato e a individuare eventuali responsabilità fiscali e tributarie connesse. La componente aeronavale della Guardia di Finanza, quale Polizia del Mare, ha un dispositivo operativo di circa 500 militari specializzati che operano lungo gli 800 chilometri di costa regionale, garantendo una presenza costante e capillare, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, a difesa del mare, dell'ambiente, del consumatore e della legalità economica.Il Reparto Operativo Aeronavale di Bari è impegnato quotidianamente nel contrasto alla pesca illegale, nella tutela della biodiversità marina e nella salvaguardia di una delle risorse più preziose per l'economia e la cultura del nostro Paese.