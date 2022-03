"Fanta Musique", domani sera all'Odeion l'Offhand Quartet

Nuovo appuntamento all'Odeion di Giovinazzo, in via delle Filatrici 32, con la rassegnaDomani sera, 13 marzo, con inizio concerto previsto per le ore 20.00, si esibirà, composto da Gabriela Mastropasqua al sax, Mattia Grimaldi alla chitarra, Antonio Castaldo al basso elettrico e da Anna Martinelli alla batteria.Si tratta del secondo concerto sull'Asse Puglia - Campania, che ha unito artisti di grande talento ad altri più maturi. Un evento da non perdere con ingresso fissato al costo di 12 euro. Info e prenotazioni al numero 3282850978. Si accede con green pass rafforzato e mascherine FFP2. Si fa sala dalle 19.30.