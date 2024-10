Giovinazzo si aggiudica il bando su ‘Secure Digital Transformation of Public Administrations”

Il Comune di Giovinazzo è stato selezionato come beneficiario dell'Avviso Pubblico per l'erogazione dei servizi alle Pubbliche Amministrazioni nell'ambito del progetto "Secure Digital Transformation of Public Administrations" – EDIH4DT finanziato come "Seal of Excellence" dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca eMinistero dell'Innovazione Tecnologica e digitalizzazione. Il valore complessivo del finanziamentoammonta ad euro 86.500.L'European Digital Innovation Hub for Digital Transformation è un partenariato pubblico-privato appartenente alla rete europea degli EDIH che ha il compito di garantire la transizione digitale della pubblica amministrazione locale e delle PMI tramite l'adozione di tecnologie digitali avanzate, come l'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni e la sicurezza informatica.Il Comune di Giovinazzo è stato uno dei primi comuni a presentare la propria candidatura, in particolare per i seguenti cinque servizi indicati dall'Ente stesso in fase di candidatura:- Servizio per l'estrazione di processi di business dalla documentazione della pubblica amministrazione progettato per ottimizzare l'efficienza operativa e decisionale. Utilizzando avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e modelli di linguaggio per identificare e mappare automaticamente i flussi di lavoro e le procedure chiave dai documenti, il servizio facilita l'analisi e la reingegnerizzazione dei processi, riducendo i tempi e i costi operativi. Inoltre, garantisce la conformità alle normative vigenti, migliorando la trasparenza e l'affidabilità delle operazioni amministrative;- Progettazione sperimentale di soluzioni di gestione documentale in accordo con le linee guida AGID e migliorate da tecniche di AI. La sperimentazione terrà conto delle normative correnti, delle linee guida AgiD, e degli standard di sicurezza richiesti;- Il pacchetto fornito è una componente autoconsistente di un sistema più ampio di controllo ed analisi centralizzata e multilivello di dati, raccolti da sistemi eterogenei verticali preesistenti e di terzi (anche IoT). La piattaforma fornita in modalità SaaS, possiede un ambiente distribuito per analisi di Big Data, utilizzo di reti neurali e algoritmi di Machine learning nonchè l'utilizzo di un insieme di motori di AI di diverse tecnologie, che le consentono di essere predisposta alla elaborazione di modelli Predittivi e Simulativi e di evolvere su modelli matematici elaborati da City Scientist e mondo accademico.Il pacchetto base fornito effettua un monitoraggio delle presenze turistiche (turisti\visitatori italiani e presenza straniera) all'interno del territorio comunale per area di provenienza dal territorio italiano; rappresentate le dinamiche di spostamento orario da e per il comune dei turisti\visitatori e degli stranieri. I dati sono accessibili dalla console web e vengono rappresentati in forma grafica/tabellare e cartografica su mappa, con la possibilità di visualizzare le informazioni su diversi layer. Dedicato a comuni con abitanti fino a 40.000 unità.- Progettazione e sperimentazione di metodologie di gestione e analisi di Open Data per le PA. La PA, infatti produce, gestisce e conserva un enorme patrimonio di dati. Questi dati pubblici necessitano di essere valorizzati e gestiti con il fine ultimo di migliorare l'azione amministrativa cosi come i servizi pubblici. La sperimentazione guiderà la PA verso un uso ottimale del patrimonio informativo pubblico in favore di tutti i soggetti esterni, che siano imprese, cittadini, associazioni di categoria, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del Paese.- Standard Bundle Workspace (più di 150 dipendenti) - 100 utenti per Google Workspace Business Standard con 2 TB di spazio di archiviazione per utente. Supporto per la creazione di utenti, la creazione di liste di distribuzione e la configurazione dell'area di lavoro con attività di migrazione complete con strumenti nativi (configurazione degli strumenti di migrazione massimo 100 utenti).I suddetti servizi verranno erogati dal Consorzio EDIH4DT alla PA a titolo gratuito.