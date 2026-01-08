Ex calciatori e dirigenti della US Giovinazzo in visita a Giuseppe De Cicco

Ci sono rapporti che il tempo non può scalfire e quello tra ex calciatori e dirigenti dell'del secolo scorso e Giuseppe De Cicco appartiene a questa categoria.Durante le festività natalizie c'è stato l'agognato nuovo incontro in una RSA non lontana dal territorio comunale. L'incontro, come accaduto anche nella passata annata, è stato un momento conviviale per ricordare i fasti sportivi del passato.è stato un elemento cardine dell'organizzazione di quella società guidata da Peppino Cervone, promotore ancora una volta di questa bella iniziativa. L'altro presidente Piscitelli e poi gli ex calciatori Milella, Bavaro, Cassano, Marolla e Fiorentino non mollano e insistono nella loro piccola battaglia per mantenere vivo quel rapporto umano prima che sportivo e per continuare a portare avanti i valori dell'amicizia che si cementa grazie al calcio.Prestissimo torneranno dal loro amicoperché possa sentire sempre il calore di quel gruppo forse irripetibile che ha segnato le belle stagioni del calcio giovinazzese anni '70.