Le vecchie glorie dell'US Giovinazzo con Giuseppe
Le vecchie glorie dell'US Giovinazzo con Giuseppe "Zurill" De Cicco
Sociale

Ex calciatori e dirigenti della US Giovinazzo in visita a Giuseppe De Cicco

Giornata di festa in una RSA del territorio, grazie ad una iniziativa promossa da Peppino Cervone

Giovinazzo - giovedì 8 gennaio 2026 06.00
Ci sono rapporti che il tempo non può scalfire e quello tra ex calciatori e dirigenti dell'Unione Sportiva Giovinazzo degli anni '70 del secolo scorso e Giuseppe De Cicco appartiene a questa categoria.

Durante le festività natalizie c'è stato l'agognato nuovo incontro in una RSA non lontana dal territorio comunale. L'incontro, come accaduto anche nella passata annata, è stato un momento conviviale per ricordare i fasti sportivi del passato. Giuseppe De Cicco è stato un elemento cardine dell'organizzazione di quella società guidata da Peppino Cervone, promotore ancora una volta di questa bella iniziativa. L'altro presidente Piscitelli e poi gli ex calciatori Milella, Bavaro, Cassano, Marolla e Fiorentino non mollano e insistono nella loro piccola battaglia per mantenere vivo quel rapporto umano prima che sportivo e per continuare a portare avanti i valori dell'amicizia che si cementa grazie al calcio.

Prestissimo torneranno dal loro amico Giuseppe "Zurill" De Cicco, perché possa sentire sempre il calore di quel gruppo forse irripetibile che ha segnato le belle stagioni del calcio giovinazzese anni '70.
  US Giovinazzo
  Giuseppe De Cicco
