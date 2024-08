Estate Giovinazzo 2024, tutti gli appuntamenti dall'8 all'11 agosto

Sono davvero tanti gli appuntamenti culturali inseriti nel cartellone Estate a Giovinazzo 2024, varato dall'assessorato alla Cultura e Turismo. Ad agosto c'è ancor più scelta e noi vi riproponiamo il programma del segmento che va da oggi, 8 agosto, sino a domenica 11 agosto, per non perdervi proprio nulla. Da notare il concerto all'alba del 10 agosto. E poi tanta musica, spettacoli circensi, mercatini ed una mostra sull'ambiente.Oratorio San Giovanni Paolo II - corso Principe AmedeoArtigianato in mostraa cura della Touring JuvenatiumCentro storicoLove Now by Circo LunaSpettacolo circensea cura di Pheel BallianaPiazzale LeichardtConcerto all'Albaa cura di Chiamata di Scena APSCentro storico"Tesori d'Arte Sacra"Visite guidata nelle chiesette del borgo anticoa cura della Fondazione Museo Diocesanopiazza Vittorio Emanuele IIFestival in...Porto - XIX edizione10 agosto: Nero a metà Experience, tributo a Pino Daniele11 agosto: Vascopera con l'Orchestra Filarmonica PuglieseAssociazione Amici della MusicaSala San FeliceMostra fotografica su fiori e cambiamenti climaticia cura di ass. Amici dell'Ambiente, della Flora e della Fauna Giovinazzo