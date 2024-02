Estate Giovinazzese, pubblicato l'avviso per manifestazioni di interesse

L'Amministrazione Comunale punta sull'estate 2024 e lo fa giocando d'anticipo sui tempi. È nata così l'idea di approvare in Giunta e pubblicare sull'Albo Pretorio ( https://albo.egov.ba.it/web/giovinazzo ) l'avviso pubblicoper raccogliere, sin da ora, manifestazioni di interesse per selezionare e pianificare proposte progettuali culturali da svilupparsi nel periodo compreso tra il 1 giugno ed il 30 settembre 2024.L'intento è quello di ottenere la più vasta gamma di scelta con iniziative in grado di soddisfare sia i cittadini sia turisti e forestieri che d'estate scelgono Giovinazzo come città da visitare e da scoprire.Le proposte che giungeranno e che saranno valutate positivamente, oltre quelle che saranno curate direttamente dall'Amministrazione, saranno inserite nel calendario degli eventi estivi giovinazzesi 2024 e verranno promosse anche attraverso il portale turistico culturale discovergiovinazzo.it.Le domande, debitamente compilate secondo i termini e le modalità meglio descritte nell'avviso, consultabile sul sito ufficiale del Comune di Giovinazzo all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it , sezione Albo Pretorio), dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell'8 aprile 2024.«Siamo molto soddisfatti di poter pubblicare già nel mese di febbraio l'avviso che ci consente di raccogliere proposte culturali e quindi predisporre un cartellone di iniziative per la nostra estate 2024 - spiegano il sindaco Michele Sollecito e l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Piscitelli -. Un risultato importante, mai raggiunto prima, dovuto all'approvazione a fine gennaio del bilancio comunale. La città di Giovinazzo, infatti, vive in estate il periodo di maggiore fermento, culturale e turistico; ospita eventi culturali di varia natura e di grande richiamo che attirano un pubblico variegato, sempre più rilevante e proveniente anche da fuori città. Si tratta di un risultato frutto di un lavoro costante sul territorio che vede la collaborazione e l'attivismo delle nostre associazioni riunite in una nuova configurazione della Consulta della Cultura, con cui abbiamo condiviso anche gli indirizzi di questo avviso per garantire la buona riuscita delle attività».I risultati raggiunti, congiuntamente alle ulteriori iniziative messe in campo sul fronte dei servizi a disposizione del turista (imminente apertura dell'info-point, entrata in vigore della tassa di soggiorno, finanziamento ottenuto per la nuova cartellonistica turistica), impongono una programmazione che permetta a tutti di organizzare per tempo e al meglio le iniziative.In attesa del cartellone estivo, diverse le iniziative che animeranno diversi luoghi della città, tra cui 'Puro Cioccolato Festival' dal 1 al 3 marzo, presentazione di libri e momenti di riflessione, festa di San Patrizio il prossimo 17 marzo, e la 1^ edizione della rassegna "Aprile musicale giovinazzese – Musica per tutti" dal al 4 al 7 aprile.