Esami di Stato, più che soddisfacente il bilancio del Liceo "Spinelli" di Giovinazzo

Si è conclusa per la scuola italiana un'altra annata difficile, anche più della precedente, a causa del perdurare dell'emergenza della pandemia da Covid 19 e delle molteplici sfide legate alla didattica digitale integrata. Ancora una volta il, sede giovinazzese dell'IISS "Amerigo Vespucci" di Molfetta diretto dalha mantenuto alto il livello degli apprendimenti, offrendo inoltre all'utenza e alla cittadinanza ulteriori occasioni di apprendimento e approfondimento grazie alle conferenze e alle presentazioni di libri svolte on line, caratterizzate dalla partecipazione di un pubblico numeroso e attento.Sono terminati a fine giugno gli esami di Stato, che hanno veduto impegnate le classiIlpresenta anche una sezione del Liceo Scientifico Opzione Scienze applicate, costituita, nell'a.s. 2020/2021, dalle classi dalla prima alla terza. Gli studenti hanno confermato l'estrema positività dei risultati delle annate precedenti, nel solco di quella che è ormai una consolidata tradizione delSono stati conseguiti ben diciotto 100/100, di cui cinque con lode. I nominativi di questi ultimi saranno inseriti nell'albo nazionale delle eccellenze. In linea generale, comunque, i discenti hanno affrontato gli esami di Stato con maturità e competenza, facendo registrare esiti lusinghieri e confermando l'elevato livello di preparazione garantito dall'Istituto.Altro importante traguardo, come segnala con soddisfazione la prof.ssa(funzione strumentale Interventi e servizi per gli studenti e le famiglie – Giovinazzo), è l'ammissione, per il terzo anno consecutivo, questa volta di ben quattro giovanissimi allievi del "Matteo Spinelli" ai corsi di orientamento universitario organizzati dallan collaborazione con la Scuola Normale Superiore e la Scuola IUSS di Pavia. Fruitori dei corsi sono stati le studentesse, della classe IVA indirizzo Classico,della IVB edella IVC, indirizzo Scientifico tradizionale.Entusiasti gli studenti per la possibilità loro concessa. "L'opportunità offertaci di frequentare questo corso di orientamento è stata altamente formativa. Nonostante la modalità a distanza, infatti, essa ha coinvolto attivamente noi studenti nell'interazione e nella discussione con i docenti, con studenti universitari e con i nostri compagni riguardo ai più vari argomenti trattati, tutti con un occhio alla modernità e in prospettiva di crescita per il futuro, che è ciò che interesserà noi future generazioni alle prese con le questioni globali" (Gaetano Fiorentino)Numerose le lezioni seguite, che spaziano da ingegneria del rischio a medicina, da giurisprudenza al diritto pubblico comparato e poi ancora neurologia, immunologia, fisica, bioingegneria industriale, fisica, storia dell'arte, scienze politiche, matematica e pensiero della sostenibilità: «è stata una bella esperienza – commenta la rappresentante d'Istituto– per quanto riguarda le lezioni frontali, che erano piuttosto varie e interessanti, ma soprattutto sono stati utili gli incontri con gli studenti, che si sono mostrati anche molto disponibili. È stata un'occasione che ci ha permesso di comprendere come funziona il sistema universitario e quali opportunità ci attendono».Molto positivo anche il bilancio di Sophia Altieri: «Trascorrere questi tre giorni alla Scuola di Orientamento Universitario è stata una bellissima esperienza. Ho potuto partecipare a differenti lezioni di tutti i tipi di discipline che mi hanno permesso di iniziare a conoscere il mondo universitario, avendo anche la possibilità di ampliare il mio bagaglio di conoscenze. Sono stati tre giorni ricchi di stimoli, di passione e di riflessione, in cui attraverso il dialogo con i professori, ma anche con gli studenti, mi sono resa conto delle diverse possibilità di scelta che ho per costruire il mio futuro". Felice del percorso compiuto Mariarosaria Deceglie: "È stata un'esperienza molto formativa, in quanto mi ha permesso di comprendere come si svolge la vita universitaria e collegiale. Seguire le diverse lezioni mi ha anche reso più sicura sulla mia futura scelta universitaria: parlare con gli studenti provenienti da altre scuole d'Italia, inoltre, mi ha permesso di risolvere molti dei miei dubbi. Grazie a questo corso è nato in me un interesse nei confronti della vita collegiale, che spero di poter coltivare».Ancora una volta quindi studenti del "Matteo Spinelli" hanno avuto accesso a un'opportunità importante, riservata a pochi ragazzi, accuratamente selezionati, provenienti da tutta Italia. Esprimono soddisfazione per questo risultato il Dirigente scolastico, prof. Carmelo D'Aucelli, la, sua collaboratrice, la già citata prof.ssa Triggiani, il, Responsabile della progettazione didattica e controllo dell'erogazione del servizio, e tutta la comunità liceale.