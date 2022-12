Erasmus+ e borse di studio, premiati studenti dello "Spinelli" in Aula consiliare

4 foto Studenti "Spinelli" premiati in Aula Consiliare

Proponiamo di seguito il comunicato stampa giunto in redazione dal Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo.Nella prestigiosa cornice della Sala Consiliare della Città di Giovinazzo, alla presenza del sindaco Michele Sollecito, dell'Assessore Cristina Piscitelli, del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Cervone, del Preside del Liceo Prof. Carmelo D'Aucelli, sabato 3 dicembre è stato premiato un numeroso gruppo di studenti del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo, sia per aver vinto il Bando per la partecipazione al Progetto Erasmus+, sia per l'annuale Borsa di Studio dell'Associazione Genitori.La Borsa di Studio dell'Associazione Genitori per l'anno scolastico 2021 – 2022, consegnata dalla Presidente dell'Associazione Maria Pia Stallone, è andata alla studentessa Chiara Noviello della Classe 3^AC. La Prof.ssa Margherita Caputi del Liceo l'ha descritta come una ragazza che ama lo studio, molto seria, ma allo stesso tempo molto dolce e che non si pone mai, nei confronti dei suoi compagni di classe, con atteggiamento di superiorità. A Chiara i migliori Auguri per il suo futuro da parte di tutti i presenti.Il Preside del Liceo, dopo i ringraziamenti all'Amministrazione ed all'Associazione Genitori, ha ribadito l'importanza del Progetto Erasmus, in quanto progetto che forma la persona, mira alla conoscenza di altre culture e lingue, offre l'opportunità di conoscere la comunità europea ed internazionale. E' molto importante che il Liceo di Giovinazzo sia stato inserito nel Progetto promosso dall'Unione Europea, così come – sottolinea il Preside – è molto importante che il "Matteo Spinelli", nella comparazione degli Istituti Superiori di pari indirizzo, sia stato posto dalla nota e riconosciuta "Eduscopio" della Fondazione Agnelli ai primissimi posti nella nostra area di residenza, ossia tra gli Istituti della nostra zona che meglio preparano gli studenti agli studi universitari ed al lavoro. Questo riconoscimento di un ente terzo dimostra che il Liceo di Giovinazzo resta altamente competitivo tra i Licei della nostra zona.Il Prof. Altamura, che ha avuto il compito di accompagnare gli studenti nelle destinazioni dell'Erasmus, dopo aver sottolineato che l'Istituto comprensivo di cui fa parte il Liceo è tra i primi posti in classifica per l'aggiudicazione del Progetto, ha illustrato che al centro dello stesso Progetto c'è il ragazzo, lo studente. Il ricordo più vivo che gli è rimasto, come accompagnatore, è stato il veder formarsi una squadra unita che si muoveva con grande responsabilità, pur essendo distante dalla propria terra di origine.Interessante è stata anche la testimonianza di qualche genitore degli alunni partecipanti che, pur non nascondendo gli iniziali timori nel vedere una casa più vuota, ha comunicato di non aver mai avuto dubbi sulla bontà del Progetto e sulla validità della esperienza vissuta dai loro figli.Alcuni studenti che hanno partecipato all'Erasmus hanno avuto la possibilità di raccontare direttamente la loro esperienza quotidiana, fatta di un'attività lavorativa a supporto di varie imprese commerciali del luogo di destinazione (chi è stato impegnato in un'agenzia turistica, chi in un ristorante al centro di Bruxelles, chi in una boutique di abbigliamento), ma allo stesso tempo di aver avuto la necessità di entrare subito nella realtà e nella cultura del Paese ospitante, con il risultato finale di imparare ad essere indipendenti e più sicuri delle loro azioni.La consegna degli attestati di merito è stata effettuata dal Sindaco Michele Sollecito e dal Preside Prof. Carmelo D'Aucelli. Gli studenti premiati sono stati: Siracusa Giuseppe (4^AC), Marino Daniele (5^AC), Chiarappa Giorgio ((5^AC), Moretti Maria Sabrina ((5^CS), Mazzilli Nicolò (4^BS), Milillo Laura (4^DSA), Verolino Rosa (5^BS), Defronzo Giuseppe (5^BS), Ditillo Viviana (4^BS), Digiaro Melissa (4^BS), Pietrolonardo Mariangela (4^BS), Lanzellotti Jacopo (4^BS), Renna Giovanni (4^BS), Giannini Gianmarco (5^CS) e Giampaolino Gaia (5^AC).L'Assessore Cristina Piscitelli ha sottolineato l'importanza del Progetto Erasmus, soprattutto come bagaglio enorme di valori che gli studenti del Liceo di Giovinazzo hanno ricevuto, un Progetto che collega gli studenti con il mondo. L'augurio dell'assessore agli studenti è di proseguire questo percorso di crescita nel Liceo.L'intervento conclusivo della mattinata è stato del Sindaco Michele Sollecito, che ha subito comunicato di aver partecipato anche lui, quando era studente, ad un Programma Erasmus, con destinazione Parigi. Un progetto che gli ha cambiato la vita, riconoscendo che a quella sua esperienza fatta a soli 21 anni, deve anche una parte della persona che è oggi. E' un progetto, secondo il Sindaco, che introduce i giovani alla vita degli adulti, un'attività ricca di formazione.Questo ulteriore programma messo in campo dal Liceo di Giovinazzo, ha proseguito il Sindaco, dimostra ancora una volta che il nostro Liceo è un Istituto vivo e di riferimento non solo per la nostra città, come dimostrano anche le recenti valutazioni sviluppate da enti terzi. Anche a Giovinazzo si studia molto bene, ha concluso il Sindaco, e non c'è bisogno di andare a frequentare i Licei di altri paesi limitrofi.