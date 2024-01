Epifania tra letteratura, musica e mostre di presepi a Giovinazzo

L'Epifania tutte le feste si porta via, ma a Giovinazzo il cartellone, varato dall'assessorato alla Cultura, non si concluderà col 6 gennaio. Nella giornata odierna sono tre gli appuntamenti da non perdere. Questo il dettaglio.Dalle 18.30 e sino alle 22.00 circa, all'interno dell'Istituto Vittorio Emanuele II, nuova apertura della mostra i presepiorganizzata dall'Associazione Italiana Amici del Presepio di Giovinazzo, in cui è esposta la Natività monumentale per questa edizione ambientata in piazza Costantinopoli. Se non l'avete visitata, è senz'altro da non perdere.Si chiude questa sera anche la bella rassegnanella versione invernale, per cui la Sala San Felice è risultata tutta esaurita nelle prime tre serate. Alle ore 19,00 si terrà il prologo con l'interessante presentazione della silloge della Prof.ssa Rosaria Anna Achille "Impressione ... versi nascenti". A seguire ci saràcon l'esecuzione di musiche di Beethoven, Schumann, Chopin e Rachmaninov. L'ingresso è libero.