Epifania a Giovinazzo con il Corteo dei Re Magi

Si terrà questa mattina, 6 gennaio, a partire dalle ore 10,30 il, molto atteso soprattutto dai più piccoli.Così, dopo il presepe vivente andato in scena anche ieri sera, 5 gennaio, a Giovinazzo l'Epifania sarà caratterizzata da un'altra significativa rappresentazione scenica, sotto il coordinamento del direttore artistico,L'evento, curato dalla localeè inserito nel cartellonevarato dall'amministrazione comunale.L'itinerario prevede una partenza dall'Istituto Vittorio Emanuele II dal lato di piazza Garibaldi e non più da piazza Sant'Agostino come precedentemente previsto. Poi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre transiteranno da corso Amedeo d'Aosta, dal lato di San Domenico di piazza Vittorio Emanuele II, da via Marconi, via Sasso, via Toselli, via Cialdini, via Bitonto, via Venezia, via Trieste, via De Deo, tornando quindi su via Marconi, passando per via Balilla, via Daconto, prima del nuovo passaggio in piazza Garibald ed in corso Amedeo d'Aosta.I Magi con oro, incenso e mirra proseguiranno quindi da piazza Vittorio Emanuele II sino a raggiungere la Concattedrale di Santa Maria Assunta transitando per la suggestiva via Marina.Sarà bello e sarà, per i più grandi, come tornare indietro nel tempo, a quando si era fanciulli e si aspettava questa giornata con ansia.