Epifania con la pioggia su Giovinazzo

SABATO 6 GENNAIO

Cielo coperto al risveglio dei giovinazzesi, in questo 6 gennaio in cui si celebra l'Epifania di Nostro Signore.Ventilazione moderata di Africo sin dal primo mattino, con nuvole alternate a schiarite sino all'ora di pranzo. Mare molto mosso, soprattutto a Levante. Temperature massime in risalita sui 18°.Poi al pomeriggio sono previsti rovesci su Giovinazzo anche oltre il tramonto. Serata con nuovi annuvolamenti dopo brevi sprazzi di cielo stellato. Minime della notte sui 9°.SOLE - Sorge: 7:18, Tramonta: 16:37LUNA - Leva: 2:02, Cala: 12:23 - Luna calante