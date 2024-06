Emissioni sonore movida, Sinistra Italiana Giovinazzo bacchetta il sindaco

Nelle scorse ore abbiamo pubblicato la nota del sindacosull'incontro tra il primo cittadino di Giovinazzo e il prefetto di Bari,in cui si sono toccati i temi relativi alla sicurezza ed alle infiltrazioni mafiose in città. Poi Sollecito ha anche voluto rispondere a quanti, soprattutto dalle opposizioni, si sono soffermati nell'ultimo periodo sulle emissioni sonore notturne dai locali, con scarso rispetto delle regole che porta sulla piazza di Giovinazzo anche fenomeni delinquenziali spiccioli.Di seguito la nota diche replica al sindaco:«E finalmente rispose! È bastato "alzare un po' il volume" per ottenere una risposta pubblica del Sindaco su quanto da noi denunciato. E, ironia della sorte, nel Consiglio Comunale del 14 maggio scorso siamo stati maltrattati per aver posto le medesime questioni che oggi il Sindaco Sollecito scrive qui su Facebook.Sempre meglio tardi che mai!Tuttavia, va chiarito un aspetto. Come lui stesso ha scritto, alcuni hanno la licenza per il pubblico spettacolo. Tutti gli altri no, e si tratta della maggior parte, che pure organizzano musica, feste, esibizioni musicali, anche nei giorni infrasettimanali, fino alle 24:00, gravando ulteriormente sulla qualità della vita dei cittadini giovinazzesi.Nascerebbe spontanea la domanda: non era meglio prima attrezzarsi e poi derogare gli orari? Purtroppo, l'interesse di pochi per questa amministrazione valeva più degli interessi di tutti.Noi continueremo a vigilare, con la collaborazione di molti giovinazzesi che ci scrivono per fare segnalazioni e ci dicono di sentirsi abbandonati. Approfittiamo per ringraziarli pubblicamente sperando di continuare a fare per tutti noi il miglior servizio possibile».Sinistra Italiana Giovinazzo