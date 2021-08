La movida, stavolta, è toccata anche a loro. Non come svago notturno, ma per effettuare una serie di controlli a tappeto nei locali del divertimento giovinazzese. Idellae lahanno svolto alcune verifiche sugli sforamenti delle emissioni acustiche e il disturbo della quiete notturna.L'attività di verifica congiunta, che s'è sviluppata fra il lungomare Esercito italiano, via Messere, piazzale Aeronautica Militare e il lungomare Marina Militare, ha interessato il rispetto della recente ordinanza del primo cittadino- lache impone la regolamentazione delle emissioni sonore in città, indicandolo stop alla diffusione della musica nei pubblici esercizi, e lo svolgimento di attività musicali senza le prescritte autorizzazioni.La crescita di strutture dedite alla somministrazione di alimenti e di bevande, fra cui bar, chioschi e chiringuitos, unitamente alla presenza di turisti che affollano Giovinazzo, ha determinato la necessità dell'intensificazione dei controlli volti a scoraggiare quelle condotte che creano disagio, fra cui i rumori, le urla e i decibel fuori controllo che impediscono a chi vive nelle zone del divertimento di riposare. Nel corso delle verifiche non sono state riscontrate criticità e elevate sanzioni.Ieri, infine, sono iniziati anche i controlli mirati per verificare il rispetto delle regole sul possesso del, obbligatorio per gli utenti di numerose attività, a partire da bar e ristoranti con consumo al tavolo al chiuso. I controlli su locali e movida proseguiranno nei prossimi giorni e anche per tutto il mese di agosto.