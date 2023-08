Emiliano saluta le Frecce Tricolori e dà appuntamento a Giovinazzo

Lehanno sorvolato quest'oggi, 25 agosto, i cieli di Bari e del litorale a nord del capoluogo, compresa Giovinazzo, giungendo poi a Bisceglie, dove hanno effettuato un duplice passaggio per l'inaugurazione della rassegna "Libri nel Borgo Antico".In tanti a Giovinazzo, intorno alle 15.00, sono rimasti col naso in su per ammirare la formazione della pattuglia acrobatica solcare i cieli di una cittadina che li ospiterà ufficialmente per la terza volta in sei anni.Anche il presidente della Regione Puglia,, ha voluto salutare con giubilo (e tanto di bandierina tricolore) l'evento, dando appuntamento a domenica prossima: «Sorvolo tricolore su Bari. Emozionanti le Frecce Tricolori. Appuntamento domenica 27 agosto a Giovinazzo con l'Air show dell'Aeronautica Militare», ha scritto il Governatore.E l'ex sindaco, nonché consigliere personale per la bike economy,ha invitato tutti, presidente compreso, a far visita alla bella cittadina adriatica. Ancora 48 ore circa di attesa, poi sarà un nuovo emozionante spettacolo nei nostri cieli, da fotografare, riprendere e tenere nel cassetto dei ricordi belli.