Emergenza Coronavirus: sulle donazioni Sollecito cerca di far chiarezza

Un argomento che tiene banco in questi giorni in città è la metodologia con cui saranno rendicontate le donazioni che il Comune di Giovinazzo sta ricevendo in questo momento storico di grande sofferenza sia sanitaria sia sociale ed economica. Di seguito pertanto vi riportiamo un post apparso sulla pagina Facebook dell'Assessore alle Politiche Sociali,, in cui si prova a far chiarezza su quanto l'Ente comunale sta cercando di fare per incanalare al meglio le donazioni.«Per tracciare e rendicontare le donazioni che stiamo avendo per l'iniziativa "abbiamo creato unasula prima "repository" del nostro Comune. Stiamoe stiamo segnando quante consegne effettuiamo ogni giorno grazie all'intervento del SerMolfetta. Pubblichiamo il file Excel quotidianamente e l'ultimo file implementa i dati del file precedente così da vere sott'occhio il quadro completo dall'avvio del progetto ossia dal 30 marzo scorso. Nel file Excel non trovate solo la rendicontazione delle donazioni ma anche il report delchiamate in entrata e chiamate in uscita. Abbiamo subito in questi giorni uno "stress test" senza precedenti, stiamo affrontando la situazione con lo spirito giusto anche se vediamo le difficoltà aumentare. Ovviamente nella banca dati stiamo tenendo traccia anche delle donazioni sul Conto Corrente che iniziano ad arrivare con grande generosità.Quando aggiorniamo la banca dati un bot manda in automatico l'avviso a tutti gli iscritti al canale Telegram del Comune di Giovinazzo.Fatta questa premessa due considerazioni.La prima: questo lavoro, a voi che ogni giorno state donando consentendoci di preparare diversi pacchi alimentari per andare incontro alle esigenze più impellenti. E quando dico più impellenti mi riferisco anche al lavoro di rete fatto con gli altri attori del volontariato del nostro territorio che permettono di essere capillari nell'aiuto. Sarà tanto, sarà poco, so comunque che ce la stiamo mettendo tutta.La seconda: ho sempre credutoI dati aiutano a leggere meglio le situazioni e a intervenire in modo scientifico, senza andare "a fiuto", senza orientarsi per "sentito dire", senza fare errori di valutazione. Mi impegnerò perché questo lavoro sia solo l'anticamera di un lavoro più grande e più significativo che riguardi il nostro Comune.Qui il link della nostra banca dati: https://github.com/ComuneGiovinazzo/GiovinazzoSolidale Qui il link all'ultimo aggiornamento: https://bit.ly/giovinazzo-solidale-latest-xlsx Qui il link del canale Telegram del Comune per seguire gli aggiornamenti: https://t.me/comunegiovinazzo ».