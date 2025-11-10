Speciale
Elezioni regionali, Saverio Tammacco l'11 novembre a Giovinazzo
L'incontro con gli elettori organizzato dal gruppo di NOI per Giovinazzo
Giovinazzo - lunedì 10 novembre 2025 10.58
Martedì 11 novembre, nella sede del gruppo politico "NOI per Giovinazzo", il candidato consigliere nella lista "Per la Puglia", Saverio Tammacco, incontrerà la cittadinanza per un momento di confronto e dialogo aperto sulle tematiche della campagna elettorale in vista del voto del 23 e 24 novembre prossimo.
Tammacco sostiene Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia ed è da sempre legato al Nord Barese, dove negli anni ha costruito un rapporto di fiducia con la gente. L'appuntamento è fissato per le 19.30, nella sede di "NOI per Giovinazzo", in via Altieri 36.
