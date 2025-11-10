Elezioni regionali, Saverio Tammacco l'11 novembre a Giovinazzo

Martedì 11 novembre, nella sede del gruppo politicoil candidato consigliere nella lista "Per la Puglia",incontrerà la cittadinanza per un momento di confronto e dialogo aperto sulle tematiche della campagna elettorale in vista del voto del 23 e 24 novembre prossimo.Tammacco sostiene Antonio Decaro alla presidenza della Regione Puglia ed è da sempre legato al Nord Barese, dove negli anni ha costruito un rapporto di fiducia con la gente. L'appuntamento è fissato per le 19.30, nella sede di "NOI per Giovinazzo", in via Altieri 36.