Elezioni regionali Puglia
Elezioni regionali Puglia
Attualità

Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese

Nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento

Giovinazzo - mercoledì 1 ottobre 2025
Il clima politico pugliese si scalda in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, con i partiti e i movimenti che iniziano a scoprire le carte. Se il centrodestra resta ancora in cerca di un candidato unitario, nel campo del centrosinistra la macchina organizzativa è già in pieno movimento e il toto-nomi dei papabili riempie le agende delle segreterie locali.

La prima ufficialità è arrivata dall'assessore barese allo Sviluppo locale e Blue Economy, Pietro Petruzzelli, che attraverso i social ha annunciato la propria candidatura nelle liste del Partito Democratico. Non sarà il solo: secondo indiscrezioni, tra i candidati dem ci saranno anche diversi assessori uscenti. Due nomi praticamente certi sono quelli di Elisabetta Vaccarella e Paola Romano, mentre restano ipotesi da verificare le candidature di Roberta Rigante e Angelantonio Angarano.

Parallelamente, l'europarlamentare Antonio Decaro ha lanciato ufficialmente la sua lista civica, "Decaro Presidente", con un simbolo che raffigura una rosa dei venti stilizzata, a simboleggiare apertura e rinnovamento. L'obiettivo dichiarato è portare in Consiglio regionale volti nuovi, professionisti e amministratori locali senza precedenti esperienze regionali.

Nella provincia di Bari la civica schiererà sedici candidati. Tra i nomi già confermati ci sono: il medico e consigliere comunale di Molfetta Felice Spaccavento, gli ex vicesindaci di Bitonto e Modugno Rino Mangini e Giuseppe Montebruno, gli ex sindaci di Conversano e Acquaviva delle Fonti Pasquale Loiacono e Davide Carlucci, l'assessora di Grumo Anna Colasuonno, il presidente del Consiglio comunale di Castellana Grotte Maurizio Pace e la consigliera monopolitana Silvia Contento.

Nel collegio della BAT, da Trani arriva il nome di Andrea Ferri, mentre da Bisceglie spuntano le candidature quasi certe di Tonia Spina e Francesco La Notte. Sullo sfondo restano le ipotesi legate a Onofrio Musco, Roberta Rigante e Angelantonio Angarano, che però – almeno per ora – avrebbero manifestato poca disponibilità a scendere in campo. Non manca il capitolo legato ad Azione: se la formazione decidesse di presentare una lista autonoma, non sarebbe da escludere la candidatura di Francesco Spina. Sempre dalla Bat arrivano altre due candidature: il consigliere comunale di Barletta per Fratelli d'Italia, Riccardo Memeo, oltre a Debora Ciliento, già Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile della Regione Puglia

Insieme a Decaro, dalla provincia di Foggia, arriva anche la candidatura di Teresa Cicolella, assessore del Comune di Cerignola.
  • Elezioni regionali
Giovinazzo piange Renato Casaro: il ricordo
1 ottobre 2025 Giovinazzo piange Renato Casaro: il ricordo
Ladri nel salone di bellezza. Rubati prodotti, phon e accessori di bigiotteria
1 ottobre 2025 Ladri nel salone di bellezza. Rubati prodotti, phon e accessori di bigiotteria
Altri contenuti a tema
In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni In Puglia si vota il 23 e 24 novembre 2025, firmati i decreti per le elezioni Nelle circoscrizioni elettorali, su 23 seggi 7 sono assegnati a Bari, 2 alla BAT, 2 a Brindisi, 4 a Foggia, 5 a Lecce e 3 a Taranto: le altre con premio di maggioranza
Antonio Decaro, arriva il "sì" decisivo per le Regionali - VIDEO Politica Antonio Decaro, arriva il "sì" decisivo per le Regionali - VIDEO Le dichiarazioni durante la Festa Regionale dell'Unità promossa dal Partito Democratico
Salvini, Meloni e Tajani a Bari: «Il centrodestra unito per la Puglia» Politica Salvini, Meloni e Tajani a Bari: «Il centrodestra unito per la Puglia» Ieri sera il comizio sul lungomare del capoluogo per lanciare Fitto in vista del rush finale per le elezioni regionali
Il gruppo internazionale Rostec fa decollare l’area commerciale metropolitana di Bari Politica Il gruppo internazionale Rostec fa decollare l’area commerciale metropolitana di Bari Tammacco: «Lavoro e investimenti sul territorio: ecco i nostri progetti concreti per il futuro delle nuove generazioni»
Cinone (Azione): «Gli agricoltori hanno pagato sin troppo gli errori del governo regionale» Politica Cinone (Azione): «Gli agricoltori hanno pagato sin troppo gli errori del governo regionale» La candidata al consiglio regionale: «Assoluta assenza della politica nel comparto strategico dell’economia pugliese»
Si cambia: scheda arancione per le elezioni regionali Si cambia: scheda arancione per le elezioni regionali Modifica in corso d'opera voluta da Roma per non creare confusione con quelle referendarie
Cinone (Azione): «La Puglia deve sviluppare la sua identità centrale nella filiera del Turismo» Politica Cinone (Azione): «La Puglia deve sviluppare la sua identità centrale nella filiera del Turismo» La candidata al consiglio regionale evidenzia la scarsa destagionalizzazione dell’offerta turistica
Saverio Tammacco: «Insieme per il ritorno del nostro territorio a essere protagonista» Politica Saverio Tammacco: «Insieme per il ritorno del nostro territorio a essere protagonista» Il candidato al Consiglio Regionale: «Con la programmazione politica e amministrativa si crea lo sviluppo della nostra terra»
Dombeta, uscito il suo nuovo brano "La gang di Dome "
1 ottobre 2025 Dombeta, uscito il suo nuovo brano "La gang di Dome"
È morto Renato Casaro, l'uomo che dipingeva il cinema
30 settembre 2025 È morto Renato Casaro, l'uomo che dipingeva il cinema
Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
30 settembre 2025 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
30 settembre 2025 Emissioni odorigene dall'agro: il sindaco Sollecito riferisce in Consiglio comunale
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
30 settembre 2025 Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
Grande Fratello, Francesco Rana entra nella casa con l'ausilio di Nonna Nina
30 settembre 2025 Grande Fratello, Francesco Rana entra nella casa con l'ausilio di Nonna Nina
Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO
30 settembre 2025 Ancora fumo dai capannoni in fiamme giorni fa: la denuncia di PVA - VIDEO
Gaza, manifestazioni Pro-Pal e scontri: la posizione di Forza Giovinazzo
30 settembre 2025 Gaza, manifestazioni Pro-Pal e scontri: la posizione di Forza Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.