Elezioni regionali, i nomi dei presidenti di seggio a Giovinazzo
La nomina è giunta dalla Corte d'Appello di Bari
Giovinazzo - lunedì 3 novembre 2025
Il 23 ottobre scorso la Corte d'Appello di Bari ha nominato i presidenti di seggio nelle 23 sezioni di Giovinazzo, in vista delle elezioni regionali che si terranno in tutta la Puglia domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. Di seguito l'elenco completo.
Sez. 1 - Leanza Giuseppe
Sez. 2 - Depergola Giuseppe
Sez. 3 - Amoia Maria Grazia
Sez. 4 - Oscuro Leonardo
Sez. 5 - Paladino Marianna
Sez. 6 - Capurso Mauro
Sez. 7 - Rocco Leonardo
Sez. 8 - Mastro Alessandro
Sez. 9 - Minervini Maria Luisa
Sez. 10 - Lopez Pasqua
Sez. 11 - Marzella Antonella
Sez. 12 - Mastro Maurizio
Sez. 13 - Lisena Michela
Sez. 14 - Depalo Maria Corsignana
Sez. 15 - Nisio Antonio
Sez. 16 - Gasparre Filippo
Sez. 17 - Allegretta Angela
Sez. 18 - Depalo Patrizia
Sez. 19 - Depergola Angelo
Sez. 20 - Caccavo Marianna
Sez. 21 - Pesce Marta
Sez. 22 - Carrozzo Carlo
Sez. 23 - Girolamodibari Salvatore
