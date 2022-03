Elezioni 2022, Michele Sollecito si presenta alla città

Elezioni amministrative 2022 si parte.Stasera, alle ore 18.00, in Sala San Felice si presenterà alla città, candidato sindaco di otto liste. "Giovinazzo Futuro Presente" è lo slogan pensato per questa campagna elettorale, che non si sa ancora se terminerà in maggio o se si prolungherà fino al prossimo settembre, come peraltro richiesto dall'ANCI nei giorni scorsi per permettere ai comuni di completare i loro progetti per il PNRR.Sosterranno la candidatura dell'attuale vicesindaco la listache ha la sua referente nell'ex assessora al Bilancio, Teresa Discioscia, eche vede in Natalie Marzella, attuale assessora alle Politiche Giovanili e Protezione Civile, il punto di riferimento. Si tratta del movimento che Tommaso Depalma e Michele Sollecito hanno ideato a fatto crescere circa 12 anni fa.Perci saranno Gaetano Depalo, assessore ai Lavori Pubblici e la consigliera Antonella Marzella, mentre Ruggero Iannone resterà questa volta dietro le quinte.Perdue i punti di riferimentol'avvocato Vito Antonio Depalma con il vicepresidente del Consiglio comunale, Pietro Sifo, mentre peril referente sarà l'esperto Vito Favuzzi, oggi consigliere comunale.sarà invece la lista che farà riferimento all'assessore alle Attività Produttive e Polizia Locale, Salvatore Stallone, mentre per la "bicicletta"il capolista sarà l'attuale presidente della massima assise cittadina, Alfonso Arbore.Saranno tutti in Sala San Felice per presentare quello che hanno definito il "cantiere 2022-2027", un programma a lungo termine che intende prendere il meglio dell'esperienza depalmiana e progredire sulla strada tracciata nel decennio precedente. Si aspetta ancora di capire chi saranno i suoi contendenti nel centrosinistra.Alla vigilia di questo primo appuntamento elettorale, Michele Sollecito si è così espresso: «Questa sera avvieremo il lavoro per la stesura del programma 2022-2027 e sarà l'occasione per presentare ai giovinazzesi questa nuova coalizione, i contenuti ed i concetti alla base del nostro lavoro propedeutico al programma stesso. Si apre così - ha concluso - la fase di ascolto, di confronto, di critica e di dibattito, ma anche e soprattutto di sintesi utile a concepire la visione futura del nostro territorio».