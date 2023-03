A Giovinazzo partito il servizio Easy Park (VIDEO)

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e l'assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore, hanno presentato attraverso un video il nuovo servizio di parcheggio a pagamento facileUn servizio partito a Giovinazzo per la prima volta nella giornata di ieri, 1° marzo, e che aiuterà con un'App gli automobilisti.«Grazie a questo nuovo sistema non siete obbligati a raggiungere il parcometro - ha detto il primo cittadino - e prendere il vostro grattino, ma potrete usare comodamente il vostro telefono cellulare anche per allungare il periodo di sosta».«La sosta utilizzando Easy Park - ha quindi specificato Arbore - verrà effettuata col vecchio piano tariffario. Dal 1° maggio - ha quindi annunciato l'assessore alla Polizia Locale - saranno introdotte nuove tariffe che daranno la possibilità a tutti di parcheggiare più facilmente e di venire a Giovinazzo».Il video completo a questo link