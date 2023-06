Donazione dell'AIAP Giovinazzo alle popolazioni alluvionate della Romagna

Rivolgere attenzione a chi ha più bisogno, fare beneficenza, effettuare una donazione fa stare bene chi dona risorse e chi riceve supporto in situazioni di emergenza e difficoltà. Donare è un gesto benefico anche per chi lo mette in atto.che riunisce i presepisti della sede di Giovinazzo, come attuato ormai da tempo, ogni anno devolve la somma raccolta nel salvadanaio posto nella sala della mostra dei presepi a una causa benefica. Anche quest'anno l'impegno è stato rinnovato: il contributo, in soldi, seicento euro, donati dal pubblico dei visitatori della XVI edizione della mostra di arte presepiale, svoltasi in occasione del Natale 2022,dopo la tragica alluvione che ha colpito nelle settimane scorse la splendida regione italiana. A questo proposito l'Aiap coglie l'occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti i visitatori che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione di questo gesto solidale.I presepisti della sede Aiap di Giovinazzo comunicano che anche quest'anno avrà luogo un corso, aperto a tutti giovinazzesi e non solo per scoprire le tecniche manipolative, artistiche e decorative proprie dell'arte presepiale. Il corso, rivolto anche ai più giovani a partire dai quattordici anni, si dividerà in due fasi: dal 13 giugno al 13 luglio, tutti i martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00, presso il Palazzo Vescovile di Giovinazzo, i soci Aiap insegneranno le tecniche per costruire un presepio utilizzando materiali poveri come il polistirene, il poliuretano, la segatura, i colori acrilici. A fine corso, ogni partecipante potrà portare a casa il proprio presepe realizzato durante gli incontri. Nel secondo periodo, dal 29 al 30 luglio dalle 09:00 alle 19:00, il M° Ivano Vecchio, noto presepista di fama nazionale, insegnerà ai corsisti la lavorazione dell'argilla, la creazione di stampi per realizzare statue, e infine la vestizione delle stesse statue. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere ai soci nelle ore pomeridiane nella sede associativa situata nella Cittadella della Cultura in Piazza S. Agostino a Giovinazzo oppure attraverso i contatti social dell'Aiap.