Domenica incandescente su Giovinazzo

DOMENICA 8 AGOSTO

Nuova impennata delle temperature su Giovinazzo.Nella seconda domenica di agosto il termometro tornerà a toccare punte dicon percezione superiore nell'agro. Sole e caldo caratterizzeranno la giornata sin dal mattino, con ventilazione moderata di Ostro a spingere in alto la temperatura. In tanti si riverseranno sul litorale per trascorrere una giornata in spiaggia, grazie al mare che si presenterà poco mosso, ma con moto ondoso in crescita col passare delle ore.Pomeriggio ancora caldo, con valori termici sui 38° fino al tramonto. Serata stellata ed umidità bassa al 43%. Minime della notte mai sotto i 24-25°. Ancora ondata di calore fino a martedì.SOLE - Sorge: 5:53, Tramonta: 20:01LUNA - Leva: 5:22, Cala: 20:26 - Luna crescente