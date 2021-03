Domenica di solidarietà a Giovinazzo con le “Erbe Aromatiche” di AISM

L'Associazione Italiana Sclerosi Multipla torna a sensibilizzare i cittadini e Giovinazzo risponde presente. Per la nuova iniziativa di solidarietàtargata Associazione Italiana lotta alla Sclerosi Multipla, i volontari giovinazzesi saranno questaCon una piccola donazione disi potrà portare a casa un kit con due piante aromatiche profumate. Origano, rosmarino, timo aromatizzato, menta, salvia, maggiorana, ma anche il limone, saranno le piantine che coloreranno e profumeranno le abitazioni di quanti vorranno essere solidali partecipando all'iniziativa di AISM. I proventi raccolti aiuteranno ancora una volta i malati di Sclerosi Multipla, dando loro un aiuto concreto, estremamente utile in un momento drammatico quale quello attuale, in cui il Covid-19 rappresenta una minaccia temibile per il loro sistema immunitario, già duramente provato.La campagna AISM è particolarmente rivolta alle donne e per questo a livello nazionale i giorni stabiliti sono. Aderendo all'iniziativa, infatti, si sosteranno fattivamente le donne colpite dalla malattia neurodegenerativa, bisognose di servizi ed assistenza specifici. La salute e la felicità simboleggiate dalle erbe aromatiche diventeranno allora un augurio di rinascita, affinché la speranza di una cura e di una qualità di vita maggiore diventi sempre meno un miraggio.Chi vorrà ricevere il kit direttamente a casa potrà farne richiesta tramite la sezione AISM di pertinenza. Inoltre, si potrà aderire ugualmente alla campagna contattando, per donare 2 euro da cellulare, 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa. Tramite questo gesto di generosità, saranno finanziati i servizi di assistenza su tutto il territorio italiano a beneficio di chi è affetto da sclerosi multipla.