Domenica con prevalenza di sole su Giovinazzo

Dopo la nottata gelida tra sabato e domenica, con il termometro vicino allo zero termico, questa domenica, 14 gennaio, su Giovinazzo soffierà un moderato vento di Libeccio ed il mare sarà mosso, ma con moto ondoso in diminuzione. Cielo sereno.Temperature massime leggermente in risalita rispetto al sabato, con la colonnina di mercurio ad indicare 12°. Pomeriggio con qualche passaggio di nubi e serata stellata caratterizzata da moderate correnti di Gauro. Minime della notte sugli 8°.Da lunedì arrivo di qualche annuvolamento a sera più consistente. Martedì piove, ma poi giovedì 18 gennaio il termometro arriverà ad indicare 21°.SOLE - Sorge: 7:16, Tramonta: 16:45LUNA - Leva: 9:36, Cala: 20:29 - Luna crescente