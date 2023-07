Domenica con 39° su Giovinazzo. Da lunedì picchi storici per le massime

DOMENICA 23 LUGLIO

«L'estate è bella solo per chi è in vacanza e non soffre il caldo».Una frase ripetuta centinaia di volte in queste settimane dai tanti lavoratori e dalle tante lavoratrici costretti a confrontarsi con temperature record e ad assistere al nauseante dibattito tra chi allarma sui cambiamenti climatici e chi sostiene che le fasi climatiche siano cicliche nella storia della Terra.Sta di fatto che Giovinazzo e tutta la Puglia vivranno quest'oggi, domenica 23 luglio, un'ennesima giornata di caldo intenso, con punte diIl mare resterà quasi calmo per la gioia dei tanti bagnanti che si riverseranno sul litorale anche dalle località del circondario.Pomeriggio afoso col termometro ad indicare 32° sino al tramonto, nonostante una brezza da nord-est. Serata stellata.Poi lunedì e martedì sono attesi i picchi di calore più alti degli ultimi 25-30 anni a Giovinazzo. Il 24 luglio la colonnina di mercurio toccherà i 42°, mentre martedì 25 luglio si raggiungerannorecord assoluto da inizio secolo.Se non dovessero esserci ulteriori cambi di correnti, l'anticiclone africano dovrebbe abbandonare la costa adriatica pugliese mercoledì 26 luglio, quando le massime scenderanno sino a 36° e tornerà il Maestrale, mai come in questa circostanza "amico".SOLE - Sorge: 5:38, Tramonta: 20:18LUNA - Leva: 10:54, Cala: 23:14 - Luna crescente