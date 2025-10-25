Cielo velato a Levante
Cielo velato a Levante
Territorio

Domenica con 25° su Giovinazzo

Nubi e cielo sereno si alterneranno

Giovinazzo - domenica 26 ottobre 2025
Domenica con temperature primaverili su Giovinazzo, con punte di 25° alle 14.00. Mattinata con sole alternato a nubi e ventilazione debole sud-occidentale. Mare poco mosso, ma con moto ondoso che andrà aumentando nel corso della giornata.
Le nubi si intensificheranno al pomeriggio, ma non dovrebbero esservi precipitazioni piovose. Serata velata, minime della notte sui 15°. Prevalenza di bel tempo anche lunedì 27 ottobre.

DOMENICA 26 OTTOBRE
SOLE - Sorge: 6:15, Tramonta: 16:56
LUNA - Leva: 11:12, Cala: 19:42 - Luna crescente
  • meteo Giovinazzo
Lancette indietro: torna l'ora solare
26 ottobre 2025 Lancette indietro: torna l'ora solare
Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
25 ottobre 2025 Il Comune di Giovinazzo ripulisce l'agro. Sollecito: «Stato pietoso delle campagne»
Altri contenuti a tema
Temperature primaverili e ventilazione meridionale su Giovinazzo Temperature primaverili e ventilazione meridionale su Giovinazzo Il termometro indicherà valori termici in netta risalita
Domenica con tempo variabile su Giovinazzo Domenica con tempo variabile su Giovinazzo Non ci saranno precipitazioni. Sole e nuvole si alterneranno
Domenica con prevalenza di sole e massime sui 21° a Giovinazzo Domenica con prevalenza di sole e massime sui 21° a Giovinazzo Tempo stabile per quasi tutta la settimana
Si placa il vento, ma torna la pioggia su Giovinazzo Si placa il vento, ma torna la pioggia su Giovinazzo Pomeriggio domenicale caratterizzato da nuovi annuvolamenti e precipitazioni
Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Maltempo su Giovinazzo anche giovedì 2 ottobre Piogge all'alba e poi a sera
Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo Meteo domenica, attese piogge consistenti a sera su Giovinazzo Calo previsto delle temperature massime
Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo Domenica con bel tempo e mare calmo su Giovinazzo Temperature massime ancora vicine ai 30°
Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo Sole e mare calmo nella seconda domenica di settembre a Giovinazzo C'è ancora tempo per un tuffo in mare
Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
25 ottobre 2025 Indomito Defender Giovinazzo, finisce 4-4 contro il Soverato
AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
25 ottobre 2025 AFP Giovinazzo a caccia dei primi punti 
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
25 ottobre 2025 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 25 al 30 ottobre
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
25 ottobre 2025 Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata
Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
24 ottobre 2025 Elezioni regionali, Depalma torna in campo. Sarà candidato
Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
24 ottobre 2025 Defender Giovinazzo C5 ancora di venerdì sul campo del Soverato
”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo
24 ottobre 2025 ”Natale dei bambini”, avviso pubblico del Comune di Giovinazzo
Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti
24 ottobre 2025 Buche su via Gioia, la preoccupazione degli esercenti
© 2001-2025 GiovinazzoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.