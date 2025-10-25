Territorio
Domenica con 25° su Giovinazzo
Nubi e cielo sereno si alterneranno
Giovinazzo - domenica 26 ottobre 2025
Domenica con temperature primaverili su Giovinazzo, con punte di 25° alle 14.00. Mattinata con sole alternato a nubi e ventilazione debole sud-occidentale. Mare poco mosso, ma con moto ondoso che andrà aumentando nel corso della giornata.
Le nubi si intensificheranno al pomeriggio, ma non dovrebbero esservi precipitazioni piovose. Serata velata, minime della notte sui 15°. Prevalenza di bel tempo anche lunedì 27 ottobre.
DOMENICA 26 OTTOBRE
SOLE - Sorge: 6:15, Tramonta: 16:56
LUNA - Leva: 11:12, Cala: 19:42 - Luna crescente
Le nubi si intensificheranno al pomeriggio, ma non dovrebbero esservi precipitazioni piovose. Serata velata, minime della notte sui 15°. Prevalenza di bel tempo anche lunedì 27 ottobre.
DOMENICA 26 OTTOBRE
SOLE - Sorge: 6:15, Tramonta: 16:56
LUNA - Leva: 11:12, Cala: 19:42 - Luna crescente