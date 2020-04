Domani si riunisce il Consiglio comunale in videoconferenza

Torna a riunirsi ilche per la prima volta si svolgerà in videoconferenza osservando le modalità indicate, lo scorso 7 aprile, dal decreto del Presidente del Consiglio comunale, Alfonso Arbore, e attenendosi a quanto stabilito dal Consiglio dei Ministri in merito alle misure da adottare al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid-19.La seduta del Consiglio che si terrà, in prima convocazione, giovedì, 16 aprile, alle ore 17.30, e in seconda convocazione venerdì 17, sempre alle 17.30, sarà trasmessa in diretta streaming all'indirizzo internet www.comune.giovinazzo.ba.it