È stata pubblicata da AGER la gara per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della discarica di San Pietro Pago. L'importo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri per la sicurezza, è di, di cuiper lavori a misura eper oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.«Facciamo un altro passo avanti per chiudere un problema enorme ereditato dal passato - dichiara il sindaco,-. Tutto ciò che riguarda la discarica attiene ad iter lunghi e complessi, lo stesso progetto che è alla basa di questa messa in sicurezza ha dovuto superare il vaglio di oltre 300 osservazioni tecniche. Tuttavia, noi non demordiamo e, nonostante tutto, portiamo a casa quest'altro risultato storico. In passato ci sono state amministrazioni che a casa portavano solo rifiuti, noi invece a casa portiamo progetti e risorse per chiudere la discarica e risanare l'area».«Sulla discarica lavoriamo su tutti i fronti - spiega l'Assessore all'Ambiente,-. Adesso con verbale di somma urgenza continuiamo ad emungere il percolato e a breve ci doteremo di nuove risorse economiche della Regione Puglia per poter gestire al meglio questa fase di transizione sino all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza».