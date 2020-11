Depalma: «Chiusa ancora scuola "San Tommaso" per altro contagio maestra»

CHIUSURA SCUOLA "SAN TOMMASO"



Durante il Consiglio comunale in corso in via telematica questa sera, 30 novembre, il Sindaco Tommaso Depalma ha fatto il punto della situazione sull'emergenza sanitaria in corso a Giovinazzo.Proseguirà ancora per qualche giorno la chiusura della scuola materna "San Tommaso". Lo ha confermato il primo cittadino all'interno dalla massima assise cittadina. La motivazione, secondo quanto da egli riferito, risiederebbe nel «contagio di un'altra maestra». Si tratta, ha precisato Depalma, di un provvedimento momentaneo necessario, preso in stretta sinergia tra l'Ente e la dirigente scolastica di concerto con il Dipartimento Prevenzione ASL Bari. La scuola riaprirà non appena la situazione sanitaria lo permetterà.Il Consiglio comunale in via telematica in corso di svolgimento si è soffermato anche sulla situazione dei contagi alla Scuola "Marconi", chiusa per un caso tra gli alunni. A domanda del Consigliere di PrimaVera Alternativa, Daniele de Gennaro, l'Assessore Michele Sollecito ha così risposto: «Nella scuola media - ha spiegato - è risultato contagiato un ragazzo. All'esito dei tamponi effettuati sui compagni e sul personale docente solo un altro ragazzo è risultato positivo. D'intesa con la dirigente scolastica, abbiamo fatto rientrare le classi delle scuole primarie allocate nello stabile della "Marconi" ma al piano terra e che non avevano avuto alcun contatto con le classi delle medie. Tra qualche giorno - ha annunciato Sollecito - tutta la scuola tornerà in presenza. Stiamo aspettando una comunicazione ufficiale della preside che concorderà la tempistica della riapertura con il Dipartimento Prevenzione ASL Bari».In questo caso si è trattato dello scenario 1 tra quelli inseriti nel Protocollo di sicurezza del Dipartimento di Prevenzione: un alunno contagiato e quindi il dovere di chiudere l'intero plesso, poiché restava difficile ricostruire nell'immediato la catena dei contatti del ragazzino.Depalma ha confermato che a Giovinazzo gli attualmente positivi sono 160, molti dei quali, fortunatamente sono persone in via di guarigione, con l'unico ostacolo che non si sono ancora negativizzati. Purtroppo vi sono stati 5 decessi, un dato già reso noto dalla nostra testata da qualche giorno.Quanto al video che riprendeva Depalma riprendere un gruppo di ragazzi che bivaccava in piazza Porto, il primo cittadino ha voluto fare alcune precisazioni: «Quella di girare è un'attività che faccio quotidianamente e non giro con una persona che mi riprende, voglio chiarirlo. Gli anziani ci stanno dando una grossa mano in questa fase, mentre problemi li rileviamo tra i giovani, che intendiamo trattare da "grandi" provando a spiegare le cose. Non siamo messi male rispetto ad altri comuni a noi vicini - ha spiegato Depalma - ma questo non ci può indurre ad abbassare la guardia in alcun modo».