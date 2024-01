Deiezioni canine, continuano i controlli in borghese: altri due multati

Continuano, a Giovinazzo, fra il lungomare di Levante, quello di Ponente e il borgo antico, i controlli dellaanche con l'utilizzo del drone, sul rispetto della normativa sulla conduzione dei cani e sulla raccolta delle feci. Un fenomeno di inciviltà, in forte aumento, che causa disagi e pregiudica il decoro della città., dislocati dove il fenomeno ha maggiori criticità, con il supporto aereo di, oltre a verificare l'uso di palette, sacchetti e la corretta raccolta delle feci, hanno utilizzato il sistema di identificazione a microchipper controllare l'iscrizione all'anagrafe canina e la regolare applicazione del microchip. Il 4 gennaio scorso, come ordinato dal maggioresono stati i cani d'affezione ispezionati in strada ele persone sanzionate.Gli agenti deldi via Cappuccini, durante uno specifico servizio comandato in borghese, «hanno verificato - è scritto nella relazione - la corretta raccolta delle deiezioni canine e la presenza dei microchip attestanti l'avvenuta iscrizione del cane presso l'anagrafe canina e per prevenire eventuali condotte omissive e commissive comportanti le violazioni».: uno per la mancata iscrizione l'anagrafe canina, l'altro invece per l'omessa rimozione delle deiezioni canine.I controlli dall'alto e in borghese, che «saranno intensificati - precisa l'assessore- per porre freno a questo triste fenomeno», continueranno: «Non ci sarà alcuna tolleranza per chi oltraggia la città. Il mio auspicio è che la gente si ravveda: la raccolta delle feci canine è doverosa per ragioni di decoro e igiene».