Decò, online la campagna video di Natale “Esserci è una scelta quotidiana”

Illancia la campagna video di Nataleper l'insegnacon una rappresentazione leggera ed emozionale dei valori del marchio.Nello storytelling, infatti, sono condensati valori comeCaratteristiche che, oltre a rappresentare l'insegna Decò, fanno parte del DNA del personale dei negozi che, quotidianamente, serve e accompagna i clienti che scelgono di fare la spesa in un Supermercato Decò.La storia racconta le vicende del signor Giovanni e della signora Maria, due clienti abituali che si notano tra le corsie di un Supermercato Decò, e con timidezza e discrezione, tutte le volte che si incrociano, si scambiano teneri sguardi e piccoli gesti di attenzione, ma senza mai parlarsi. In questa storia, il personale del Supermercato Decò si trasforma in famiglia, amici e complici dei due protagonisti e adotta piccoli stratagemmi per aiutarli a superare la timidezza. Infine, lo scatto di una polaroid diventa il simbolo dei ricordi dell'anno appena trascorso. Perché esserci, per i propri clienti, è una scelta quotidiana.La campagna, oltre a raccontare e consolidare i valori dell'insegna Decò, ha l'obiettivo di rafforzare la, amplificando l'e stimolando l'. La campagna, in ottica omnicanale, sarà comunicata su tutti i touchpoint fisici e digitali attraverso una pianificazione che, oltre al video istituzionale, sarà caratterizzata da diversi formati e contenuti emozionali dove l'insegna Decò vivrà attraverso scene di vita quotidiana catturate da una polaroid. La polaroid diventa quindi l'elemento simbolo della campagna, volto a creare un'esperienza coerente e memorabile per il pubblico.Cliente: Gruppo MulticediAgenzia e Casa di Produzione: A&B StudioMusiche: A&B Studio